"Dumbo" en primer lugar de taquilla, aunque con poca fuerza

lunes 1 de abril de 2019 - 1:11 p.m.

"Dumbo" llegó al primer lugar de taquilla, aunque no tomó tanto vuelo en su fin de semana de estreno en los cines de Norteamérica como las otras cinco nuevas versiones de los clásicos animados de Disney.

The Walt Disney Co. informó que la película dirigida por Tim Burton ha ganado unos 45 millones de dólares al estrenarse en 4.259 salas a nivel nacional contra un presupuesto de producción de 170 millones. Es menos de la mitad de lo que recaudaron en su estreno " Beauty and the Beast" y "''The Jungle Book" y la cinta de Burton "Alice in Wonderland".