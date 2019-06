Duffus arremete contra hermano de Gemma

martes 4 de junio de 2019 - 12:01 a.m.

El boxeador panameño aseguró que puede ir preso

¡Ay padre!, cuando todo parecía haberse calmado, el boxeador panameño Israel Duffus y su esposa Gemma Marin, las cosas se salieron de control.

Fue precisamenteDuffus, quien a través de varias historias de Instagram informó que había tenido un altercado con el hermano de Gemma y que por esa razón podría ir preso.

‘Solo para decirles que quizá la policía comience a buscarme porque intenté volver mier... a su hermano, y lo más probable es que me vaya a la cárcel, pero antes de que eso pase le dejaré a alguien absolutamente todo escrito', manifestó el boxeador, quien aseguró que Gemma y sus hermanos no son la ‘santa familia' que aparentan ser.

Continúo diciendo que se Gemma le llamó a la policía por culpa del hermano y que además se había ido de la casa, por culpa de su hermana. ‘A mi hija más pequeña la tengo que ver en la calle porque si no le doy los buenos días a tu hermano, no puedo entrar a la casa', agregó.

Duffus reconoció que cometió una falta grave por lo que está claro que se irá preso en cuanto lo agarren. Aclaró que se siente muy mal, solo se saber que el hermano de Gemma está viviendo en su casa, durmiendo con sus hijas y además sacando fotos cada vez que le parezca.

Además dejó claro su molestia de no poder estar en el parto de su segunda hija porque Gemma no quiso, a pesar de que ya lo habían hablado y más aún que su ex le dedicara su parto a la hermana, a quien acusa de ser la causante de que él se fuera de la casa.

Gemma, no ha querido decir nada de lo ocurrido, lo cierto es que Duffus si se ha desahogado a través de sus redes sociales, incluso dejando claro que la relación es de dos, sin incluir familia y amigos porque eso daña la relación y parece ue eso fue lo que sucedió entre ellos. ¡OMG!