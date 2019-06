Doralis no tiene implantes en los glúteos

jueves 27 de junio de 2019 - 12:01 a.m.

Asegura que ha logrado buenos resultados con ejercicios

Las cirugías plásticas están de moda, y este proceso lo atribuyeron a Doralis Mela, conocida como ‘La Tepesita', presentadora de ‘A lo panameño'.

Doralis desmintió los comentarios que se operó los glúteos y dijo a El Siglo qué es lo que le ha funcionado.

La cantante dice que lo ve muy bonito en otras mujeres, sin embargo a ella no le llama la atención. ‘No sé si no he encontrado el cirujano indicado, no sé, pero en realidad es algo que no va conmigo y no estaría dispuesta', agregó.

Mela, añadió que lo que sí aumentó hace dos años fue una talla más de sus senos, pues algo que anhelaba y no ha tenido reacción negativa.

‘Pero las nalgas no, muchos me preguntan en las redes sociales. Para qué voy a gastar ese dinero pudiéndolo utilizar en otra cosa', sostuvo.

Según Mela, lo que le ha funcionado muy bien para mantenerse en forma y ha visto resultados en sus glúteos, es una rutina de entrenamiento, la cual lleva a cabo cuatro veces a la semana, por dos y tres horas.

Los lunes es de suma importancia para ella amanecer en el gimnasio, ya que por su trabajo le brindan mucha comida cuando va al interior y no puede decir no. ¡Ja, ja, ja!

Cuenta que lo que la motivó a entrenar es por tener buena salud, además que su cuerpo es flácido, por eso es que prefiere ejercicios en lugar de cirugías.