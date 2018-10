Diseña accesorio para hombres

miércoles 24 de octubre de 2018 - 12:01 a.m.

Lucho Pérez incursiona como empresario

EMPEZANDO

El presentador de ‘Hecho en Panamá', Luis ‘Lucho' Pérez, empieza a programar su futuro. Incursiona como empresario.

Según Pérez, está consciente de que no estará toda una vida trabajando para la TV, por lo que creó ‘Machos by Lucho Pérez', una línea de accesorios para hombres, que por el momento solo tiene pulseras y camándula (rosario).

La idea nace porque el cantante es amante de los accesorios, y en su afán por concretar su idea, también se interesó por documentarse sobre las piedras preciosas y semipreciosas.

‘Cada piedra tiene un beneficio espiritual, en lo personal uso la volcánica y la ojo de tigre, ya que me protegen, me dan suerte y me ocultan lo tímido', añadió Pérez.

Para aquel masculino que no es amante de los accesorios, el novio de Margarita Henríquez, dice que cualquier hombre puede llevar ese complemento, siempre y cuando sea un diseño bien masculino.

‘Aunque la marca sea dirigida para hombres, en mi primera entrega incluí alguna piezas para la comunidad gay, ellos también forman parte de la sociedad', sostuvo.

Lucho Pérez explicó que, junto a Margarita se encargan de diseñar, y en Colombia le fabrican el pedido. Programa añadir al catálogo hebillas bañadas en oro, personalizadas.