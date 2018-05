Diputada Katleen Levy reacciona ante destape de supuestas fotos comprometedoras

miércoles 9 de mayo de 2018 - 10:47 a.m.

Denuncia sentirse acosada y que le invadieron su privacidad

Al parecer la diputada Katleen Levy aguanta todo tipo de críticas, menos cuando se trata de su vida privada. Esto se lo decimos luego que la abogada explotó en su cuenta de Instagram y pidó respeto por su intimidad. Manifestó sentirse acosada luego de que salieran a la luz pública unas fotos que han sido consideradas como comprometedoras. Sin embargo, insinuó que las mismas fueron manipuladas.

Tras culminar su matrimonio con el ex diputado Luis Corbillón, la controvercial legisladora del circuito 8-10 se había visto sola, hasta esta semana cuando surgieron unos videos y fotos de ella abrazada con un sujeto en un sitio público.

Los cibernautas hasta pusieron toda su confianza en sus apuestas al considerar de quien aparece junto a la parlamentaria de 28 años es alguien conocido públicamente. No obstante, la diputada no ha dado declaraciones concretas hasta el momento.

Créditos: Instagram @Mamarazzi507

Tras lo sucedido, la diputada apodada por muchos - y hasta autodenominada - como 'taquillosa' publicó un comunicado en su cuenta de Instagram del cual les compartimos un extracto:

"...En días como hoy me he llegado a sentir acosada, humillada y hasta ofendida. La gente ha creído que tiene derecho a insultarme, a difamarme, a inventar historias.Yo más que nadie luché por años y hubiese querido mantener mi matrimonio feliz, tener una vida familiar soñada, pero la vida no es siempre lo que uno quiere. Sé que no soy perfecta, pero tengo derecho a privacidad, a irme de paseo a disfrutar a mi hijo y familia, a salir y compartir con mis amigos, a intentar rehacer mi vida, como mi ex pareja lo hizo y millones de persona que se divorcian lo hacen... Nadie tiene derecho a publicar fotos que yo no he hecho públicas, exponiendo la privacidad de mis amigos o familiares e inclusive la mía. Es muy fácil verme en un restaurante, sacar un celular, grabar manipulando la situación y pasarlo por los grupos o hasta los medios. ¿Cómo se sentirían ustedes si salen a comer y alguien los empieza a filmar sin su consentimiento, no le parecería eso acoso? Nadie tiene derecho a dañar la imagen de otro, nadie (...) no soy a prueba de balas y es difícil no ser afectada por todos los ataques y golpes de la gente mal intencionada.".

EL COMUNICADO COMPLETO:

La diputada en varias ocasiones ha sido cuestionada. ¿Recuerdan cuando ofreció unos boletos de entrada para una discoteca móvil, fue señalada por bailar en público o por su manera de vestir?, para mencionar algunos. A pesar de las fuertes críticas Levy siempre ha salido al paso recalcando que es joven, representa a la juventud y se comporta como tal, pero no se había pronunciado con un comunicado, como en esta ocasión.

Notas relacionadas: