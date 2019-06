Le dijeron no, ahora se venga con conocimiento

lunes 3 de junio de 2019 - 12:01 a.m.

Cristel Henríquez estudió y no se rindió

Gozando de sus éxitos se encuentra la cantante Cristel Henríquez, ex Vive la Música, luego de esta competencia, rendirse no fue una opción para ella.

La chica está casada en Francia, y estar lejos de su tierra no le impidió continuar con su carrera artística.

En el recorrido para alcanzar sus logros en esta pasión, a Cristel no le fue nada fácil, ya que muchas veces le dijeron no.

‘Y quizás el ‘no' lo convertí en, me voy a superar a mí, y estudié, estudié, estudié practiqué, practiqué, y practiqué, me preparé , me preparé y me sigo preparando como estudiante no solo de canto sino de música. Y no hay mayor satisfacción que verse uno mismo crecer', contó la panameña.

Todas esas puertas que se cerraron, le dieron más fuerza a Henríquez, quien es creyente que los éxitos vienen de la venganza, pero ella considera que el golpe más duro que le puede dar a los que le negaron un apoyo, es vengándose con conocimiento, información y aprendizaje.

Cristel Henríquez sigue viviendo la música en escenarios europeos, y ganando seguidores a nivel internacional.

Recientemente empezó una nueva temporada Vive la Música, donde 10 jóvenes buscan hacer su sueño realidad.