Diana Villamonte enamora al jurado de La Voz México y cantará con Maluma

lunes 1 de octubre de 2018 - 9:44 a.m.

El reguetonero colombiano invitó a la canalera a cantar junto a él en concierto que ofrecerá en Panamá

Desde pequeña hemos visto a Diana Villamonte participar de concursos de canto, buscando su sueño anhelado de convertirse en una destacada artista.

Y mientras que esa meta se cumple, la canalera sigue intentando encontrar su sitio en el mundo del espectáculo. De 'Canta Conmigo', 'Proyecto Estrella 20-30', al 'Karaoke World Championship' y de ahí a 'The Voice Vallarta' y ahora en 'La Voz México', donde debutó ayer domingo 30 de septiembre y dio mucho de qué hablar en el programa de El Canal de Las Estrellas, que emite por señal de cable.

Presentación de Diana

Diana, quien es descendiente de una familia de músicos y cantantes (su tía Julieta Villamonte, fue finalista de Vive la Música; y su madre, Yudy Villamonte, también cantante), interpretó el tema 'I Am Telling You Im Not Going', puso toda la carne en el asador al mostrar sus tonos y alcances frente al jurado compuesto por Natalia Jiménez, Anitta, Carlos Rivera y Maluma.

A solo cinco segundos de iniciar su presentación, la española y el mexicano pulsaron el botón. Villamonte no había arrancado con todo su presentación cuando ya se había echado al bolsillo a la brasileña y al colombiano, justo al segundo 14.

Maluma le propone a Diana cantar en Panamá.

Al final, el tira y afloja del jurando, por intentar ganarse la confianza y que la participante los escogieran, Maluma fue quien triunfó añadiendo a su propuesta que se traerá a Diana a Panamá para que cante junto a él en su próximo concierto, el 31 de octubre. ¿Qué tal?

De izquierda a derecha: Maluma, Carlos Rivera, Anitta y Nathalia Jiménez.

La Voz México apenas comienza y ya la panameña ha dado mucho de qué hablar y ha conseguido recibir los primeros frutos de su clasificación. Eso sí, no la tendrá fácil, porque ya mostró su rendimiento y querrán exprimir hasta las últimas gotas de melodía que broten de sus bendecidas cuerdas vocales.

Diana lleva dos años viviendo en México, país que escogió para seguir haciendo lo que más le gusta - vivir del canto - y probar suerte artística. En este tiempo ha participado del concurso 'The Voice Vallarta', donde quedó en segundo lugar.

