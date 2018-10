Diana eriza a jurados de La Voz México

martes 2 de octubre de 2018 - 12:01 a.m.

Maluma invitó a la cantante a su concierto

COMPETENCIA

Impresionados y erizados, quedaron los jueces en el primer ‘show' del concurso ‘La Voz México', con la participación de la panameña Diana Villamonte, la noche del domingo.

Los ‘coaches' Natalia Jiménez, Carlos Rivera, Anitta, Natalia Jiménez, Carlos Rivera, Anitta y Maluma, quedaron con la boca abierta al escuchar la inconfundible voz que no los hizo dudar en voltear su asientos para ver de quién se trataba.

Terminada la interpretación de Villamonte, quien lleva dos años viviendo en México, con la canción ‘And I Am Telling You I'm Not Going', Maluma no perdió el tiempo para invitarla a su concierto el 31 de octubre.

‘Contigo me voy a jugar todas las cartas, voy a poner todas las cosas sobre la mesa, el próximo mes yo tengo un concierto en Panamá y quiero invitarte a cantar conmigo', expresó el colombiano.

Añadió que apuesta todo por Diana, pues está seguro que con su ayuda ella puede ganar el concurso. El artista invitó a la chica a unirse a su equipo dentro de ‘La Voz México', y aceptó.

Ayer, se comentó mucho en las redes sociales, sobre el espectáculo ofrecido por la ganadora ‘Karaoke World Championships 2014'. Ahora están a la espera de lo que acontecerá la próxima semana.