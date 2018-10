¡Desgraciado! Ex de Laura Bozzo revelará en libro todas sus intimidades

lunes 1 de octubre de 2018 - 11:23 a.m.

El ex de Laura Bozzo amenaza con revelar detalles íntimos de la presentadora peruana y que tiene licencia para hacerlo, pues fue su compañero de vida por muchos años

Cristian Zuárez que la presentadora peruana le fue infiel y que no conciliará con la abogada, pues irá hasta los tribunales para exigirle que lo indemnice por los años que trabajó a su lado.

“En la entrevista que di a ‘Suelta la sopa’ y que no se vio en Miami, sabe Dios por qué razones o alguna ‘mano negra’ no quiso, me presenté sin abogados porque antes de salir al aire hablé con ella y me dijo que esto lo arreglaríamos cara a cara en México. Yo acepté porque le dije que no quería hacer de esto un ‘quilombo’ (problema), pero ahora dice que quiero chantajearla, cuando solo estoy pidiendo lo que es justo”, precisó.

De acuerdo a Zuárez, su relación con Laura se basó en respeto - en algunas ocasiones-, en otros momentos imperó imposiciones y amenazas.

Aunque no reveló si él llegó a serle infiel a la presentadora, se interesó mucho en hacer hincapié en que ella sí.

"Nos faltamos mutuamente, en la segunda parte de la entrevista admito que ella sí me fue infiel una vez y lo sabe".

Sobre su situación legal en Estados Unidos indicó que tiene todos los papeles en regla, y que todo lo anteriormente señalado se verá reflejado en un libro que presentará sobre lo que vivió con Laura Bozzo.

En tanto, a través de su cuenta en Twitter, Bozzo dejó un mensaje que estaría dirigido a Zuárez.

“A todos los que pretenden hacerme daño, así les contesto: A quién actúa mal hay que desearle suerte, tarde o temprano la necesitará”, posteó.