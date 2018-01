En Dancing With the Stars

viernes 26 de enero de 2018 - 12:00 a.m.

Cambio. Caitlyn Jenner podría unirse a la próxima temporada del programa Dancing With The Stars de ABC. Según el diario New York Post, ‘ABC está activamente en conversaciones para contratar a Caitlyn Jenner para la temporada 26'. El periódico afirma: ‘Si bien reclutar a la activista transgénero podría ser una buena idea para las clasificaciones'.