Daddy Yankee busca nueva diva de la música latina en concurso de televisión

martes 17 de septiembre de 2019 - 4:07 p.m.

Diferentes aspirantes latinas de varias ciudades de Estados Unidos demostrarán sus facetas artísticas en el escenario.

El reguetonero Daddy Yankee busca que del concurso musical "Reina de la Canción", que él produce y que estrena este domingo en la cadena Univision, salga una ganadora que "conecte con su generación" y traiga "algo diferente" a la industria.



Durante una entrevista con Efe en Miami, el reguetonero, ahora productor ejecutivo de televisión, señaló que, en los últimos tiempos la industria musical ha quedado opacada, principalmente por las influencias del género urbano.



"Que sea especial y que traiga algo diferente a lo que ya hemos visto; nosotros solo brindaremos esa plataforma para que ese talento brille en el mundo entero", destacó el puertorriqueño, que ejerce de productor ejecutivo de este nuevo programa de televisión reservado exclusivamente a mujeres.



En las próximas semanas, diferentes aspirantes latinas de varias ciudades de Estados Unidos demostrarán sus facetas artísticas en el escenario y bajo la lupa de otras estrellas de la talla de Joss Favela, Natti Natasha y Olga Tañón, que formarán parte del jurado.



El director musical del programa será Sergio George, quien le ha producido trabajos a Thalia, Luis Enrique, Marc Anthony, Tito Nieves, Víctor Manuelle, India, Frankie Negrón, Johnny Rivera y, entre otros grandes artistas, a Jennifer López.



El músico, cantante y compositor y puertorriqueño Pedro Capó ejercerá de director de estudio.



Daddy Yankee, que en octubre de 2018 recibió diez récords Guinness, siete de ellos por el éxito mundial de "Despacito", que interpretó junto a su compatriota Luis Fonsi, reconoció que llevaba varios años pensando en hacer realidad este proyecto televisivo, aunque quería realizarlo "en el tiempo y con el equipo correcto".



"Cuando tienes la oportunidad de tener un equipo de trabajo como Univision, que te está respaldando en lo que estás haciendo, cuando tienes la oportunidad de escoger buenos artistas y productores, es muy diferente a querer tirarte solo", destacó.



Ramón Luis Ayala, el verdadero nombre de Daddy Yankee, hace más de 15 años que saltó a la fama internacional con éxitos como "Gasolina" o "Lo que pasó pasó", y se ha posicionado como uno de los máximos exponentes del reguetón.



En su opinión, el auge de las nuevas tecnologías ha permitido que la música pueda distribuirse con mayor facilidad, de manera que "las oportunidades son más simples y menos complejas".



"Antes sí que había que hacer un trabajo mucho más arduo y difícil para promocionarte", apostilló el reguetonero, aunque admitió que el público sigue siendo igual de exigente a la hora de seleccionar la música que quiere escuchar.



Por su parte, Olga Tañón, ganadora de dos premios Grammy y cuatro Grammy Latino, decidió unirse como miembro del jurado porque el objetivo del programa es potenciar el talento artístico y "no premiar a la que sea la más linda y no cante".



"Lo que necesito es encontrar a una persona que cante bien chévere y que cuando la veas quieras pagar un boleto para ir a verla", agregó la merenguera boricua.



La artista considera que las redes sociales "han hecho mucho daño" a la sociedad, en tanto que "parece que estamos haciendo las cosas bien porque la gente nos ríe las gracias a través de internet, y no es así".



Es por esto que Tañón prometió que será "completamente transparente" con las 24 aspirantes seleccionadas y no va a tener ningún reparo en "criticar las actuaciones de las participantes", con tal de que puedan mejorar artísticamente.



Por su parte, la cantante y compositora dominicana Natti Natasha, conocida por interpretar temas de reguetón y bachata, será otro de los atractivos de esta competencia, que servirá para "empoderar y poner a otro nivel" a la mujer en el mundo de la música, según afirma.



"Las mujeres están creciendo y están trabajando, sí que hay puertas que se abren y sí que hay oportunidades", dijo satisfecha Natti Natasha por la apuesta de Univision por un programa de estas características.



Las concursantes de "Reina de la Canción", que se emitirá cada domingo, fueron escogidas tras un proceso de selección donde se presentaron cientos de mujeres y que abarcó a las ciudades de Miami, Chicago, Nueva York, San Antonio, Los Ángeles y San Juan, esta última la capital de Puerto Rico.



De acuerdo con un comunicado de la propia cadena de televisión, solo 40 de ellas fueron seleccionados para audicionar frente a los jueces, quienes eligieron a las 24 mejores concursantes para avanzar a la siguiente etapa, "las rondas intermedias".



"Los televidentes conocerán no obstante a las 40 candidatas, escucharán sus historias y descubrirán por qué merecen convertirse en la próxima súper estrella de la música latina", indica Univision.