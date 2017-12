Hoy se cumple un año de la muerte de George Michael

lunes 25 de diciembre de 2017 - 5:47 p.m.

El músico fue hallado sin vida en su residencia de la localidad de Goring-on-Thames

La pasada Navidad fue opacada por la muerte del cantante inglés George Michael, quien falleció el 25 de diciembre de 2016, de una “cardiomiopatía dilatada con miocarditis”, según determinó la autopsia final, en marzo pasado.

El músico fue hallado sin vida en su residencia de la localidad de Goring-on-Thames, en el condado inglés de Oxfordshire, por su pareja, el libanés Fadi Fawad.

La primera autopsia realizada a Michael había arrojado resultados “no concluyentes”, por lo que se dispusieron nuevos test.

Desde el principio se descartó alguna circunstancia “sospechosa” en el deceso del popular músico, autor de conocidos temas como “Careless Whisper” o “Faith”, y la policía de Thames Valley, responsable del área de Goring-on-Thames, consideró entonces que el fallecimiento era “inexplicable, pero no sospechoso”.

“La investigaciones en la muerte de George Michael ha quedado concluida y se ha recibido el informe final de la autopsia”, indicó Salter en un comunicado, en marzo pasado.

“Al existir una causa natural confirmada de la muerte, una cardiomiopatía dilatada con miocarditis e hígado graso, la investigación no continuará y no existe ninguna necesidad de llevar a cabo una investigación o nuevas pesquisas”, afirmó el juez.

Fadi Fawaz encontró muerto al cantante en la cama la mañana del día de Navidad, cuando fue a recogerlo a su casa. “Se suponía que teníamos que ir a una comida navideña. Pasé por allí para despertarle y, simplemente, se había ido. Yacía pacíficamente en la cama”, relató el libanés dos días después del fallecimiento.

Hijo de un grecochipriota y una británica, Michael nació el 25 de junio de 1963 en Londres como Georgios Kyriacos Panayiotou.

Tras romper su sociedad con Ridgeley en lo más alto de la fama del dúo “Wham!”, inició una brillante carrera en solitario que inició en 1988 con el éxito de ventas multimillonario “Faith”.

A ese trabajo le siguieron después “Listen Without Prejudice Vol. 1”, en 1990, “Five Live” (1993), Older (1996) y “Songs from the Last Century” (1999), entre otros.

A lo largo de carrera, George Michael vendió más de 100 millones de álbumes por todo el mundo y fue una de las estrellas más reconocidas del mundo del pop de las décadas de los 80 y 90, primero como integrante de “Wham!” y luego en solitario.