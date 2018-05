¡No le cuida el ‘fuas' a nadie!

miércoles 9 de mayo de 2018 - 12:01 a.m.

Franklyn Robinson dice que lo único que cuida es su nombre y apellido

POLÉMICA

La bola pica y se extiende señores. La salida de Jacky Guzmán de Suelta el Wichi, tiene a más de cuatro parados de pestañas.

Aunque ella y sus compañeros aseguran que está de vacaciones, hay cosas que no le cuadran a muchos, como por ejemplo, los comentarios de Franklyn Robinson.

En un principio fue su post de ‘Una chiquita por otra', luego en el programa ‘Dale like a mi baile', le preguntaron si mandaría a Jacky en representación del programa y dijo que si ella estaba, la mandaba, sino a la nueva, Milagros Nicole. Por último Jacky eliminó de su cuenta de Instagram, que era presentadora de SW.

Aunque ninguno ha confirmado la salida definitiva, algunos seguidores creen que se debió a la exposición de la vida privada de Jacky, en manos de Franklyn.

Incluso la gente en la calle, cuestiona el presentador, quien aclaró lo siguiente. ‘Yo hago mi trabajo, sea quien sea y tengo que cuidar lo único que tengo: MI NOMBRE Y ME APELLIDO que esa credibilidad la he adquirido por años y no la perderé de la nada'.

Y es que Franklyn le hizo algunas preguntas a Jacky en pleno programa, que la dejaron al descubierto.

‘Yo solo hice preguntas, en el programa a nadie se le dice qué debe decir, todos somos adultos y somos responsables de nuestros actos, no somos cuida ‘fuas' de nadie. Y así como yo mismo he sido cuestionado en mi programa, me tocó dar la cara, así pasará con todos los que formen parte del programa y los que están a punto de entrar también', aclaró.

Por último, Franklyn dejó claro que Jacky es como una hijita para él, ‘esas que tú le hablas una y otra vez, pero le entra por un oído y le sale por el otro, bueno así. Aquí lo único que no puede estar en duda, es la credibilidad del programa'.