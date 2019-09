¡Costosa! Así lució JLo en el Festival de Cine de Toronto

lunes 9 de septiembre de 2019 - 11:16 a.m.

Más de dos millones de me gusta obtuvo la primera fotografía que subió la pareja de Alex Rodríguez a su cuenta de Instagrams

En la alfombra roja del Festival de Cine de Toronto, en Canadá, Jennifer Lopez lució impecable, vestida con un llamativo vestido amarillo y con un nuevo look.

La Diva del Bronx comentó a Noticias Caracol sobre su personaje en ‘Estafadoras de Wall Street’. Sin duda he alcanzado el éxito, pero no me olvido de que tengo debilidades. Comedia que cuenta cómo un grupo de bailarinas crea su propio negocio para sobrevivir a la crisis del 2008.