Conoce los planes de Selena Gomez para año nuevo

viernes 29 de diciembre de 2017 - 9:34 p.m.

La intérprete de Come and Get It voló en jet privado durante la noche del miércoles, acompañada de un grupo de amigas

Selena Gomez decidió disfrutar de los pocos días que le quedan al 2017 y empacó sus maletas para irse a Cabo a pasar el Año Nuevo con amigas cercanas.

La intérprete de Come and Get It voló en jet privado durante la noche del miércoles, acompañada de un grupo de amigas. Una vez que llegó fue directo a su villa privada con una vista de 360 grados del mar, así como una piscina infinita.

Alguien que aparentemente no asistió fue Justin Bieber. En vez de eso, cuentas de fans han visto al intérprete de Baby jugando hockey en Canadá.

Este ha sido un gran año para Selena, quien recientemente fue elegida como la Mujer del Año 2017 según Billboard. Y además de sus exitosos sencillos, la cantante de Wolves fue productora ejecutiva de la serie de Netflix, 13 Reasons Why.

Estrenó alianzas con Coach y Puma, y recaudó más de 500 mil dólares para la Alianza de Investigación contra el Lupus, después de haberse sometido a un trasplante de riñón que le salvó la vida.

Selena también expresó su gratitud por tener una plataforma para ayudar a los demás.