Se compromete en concierto de Bruno Mars

miércoles 7 de febrero de 2018 - 12:01 a.m.

Kathy Phillips se casará con ‘Luiggi'

¡QUE VIVA EL AMOR!

La presentadora de 'Suelta el Wichi' Kathy Phillips, viajó a México para cumplir uno de sus sueños, ver en concierto al ganador del Grammy por 'Álbum del Año', Bruno Mars .

Lo que nunca imaginó la también Dj, es que su novio Luis Lee , conocido como 'Dj Luiggi' le añadiría más felicidad a su experiencia inolvidable. Le pidió matrimonio a en pleno espectáculo.

‘No puedo creerlo, ay, chu...., me voy a morir', dijo la cantante emocionada mientras algunos espectadores aplaudían, y su amado le colocaba el anillo de compromiso.

‘No tengo palabras... Este concierto fue mucho más... Lograr ver a mi artista favorito @brunomars bajo un cielo estrellado con todos mis ángeles y que Dios y la vida me regalen esta nueva oportunidad... simplemente me deja sin aliento... @djluiggi27 no te imaginas lo feliz que me haces... TE AMO??que forma de hacer este día aún más especial...', escribió la cantante en su cuenta de Instagram.

Al parecer el concierto Bruno Mars, está inspirando a asegurar el amor, pues además de los panameños, otra pareja de novios se comprometieron.

El cantante tiene varias presentaciones en México. Realiza la gira ‘24km Magic World Tour 2018'.

Bueno, un motivo más se suma para que Kathy celebre el Día de San Valentín, como nunca.