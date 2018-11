Como las tías y las abuelas, Thalia se lleva arreglo floral de los Latin Grammy

sábado 17 de noviembre de 2018 - 11:23 a.m.

Muchos lo hacen, pero el asombro de algunos es que la mexicana siendo millonaria y esposa de Tommy Mottola tenga la necesidad de cumplir este capricho

Cuando pensábamos que Thalía no era capaz sobrepasar su última travesura, la mexicana siempre termina sorprendiéndonos. En los Latin Grammy que se celebraron el jueves 15 de noviembre la intérprete de 'Amor a la mexicana' publicó un video en sus historias de Instagram se llevó el arreglo floral del máximo evento artístico.

En el video, la cantante de 47 años aparece con su gran amiga Lili Estefan después de los Grammy, ya con un look más relajado.

“Flaquita, te amo. Te he extrañado con toda mi vida”, dice Thalía, a lo que Lili le responde: “¿Por qué te vas?”, y la cantante dice: “Vente conmigo. Mira, me llevo las flores, me llevaría todo si se dejara. Llévate las frutas, llévate los dulces…”.

En otro video, se ve que la cantante está por subir a un avión para dejar Las Vegas y dice: “Ya me voy, me llevé mis flores. Gracias”.

Este video ha causado revuelo, y como debes estar pensado de que muchas personas lo hacen, pues fíjate que los que la critican consideran que la mexicana siendo millonaria y esposa de Tommy Mottola tenga la necesidad de cumplir este capricho. ¿Qué opinas?