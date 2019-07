Fue como espectadora y quedó haciendo el coro

lunes 15 de julio de 2019 - 12:01 a.m.

Susana Coronado tiene 20 años en ‘Los Patrones de la Cumbia'

Reza el refrán que lo que es para el perro no se lo come el gato, y este dicho aplica a la experiencia de Susana Coronando, la corista de la agrupación ‘Los Patrones de la Cumbia', dirigido por Samy y Sandra Sandoval.

Ya son 20 años que lleva la chitreana de militar dentro del conjunto. Cuenta que todo empezó cuando una amistad la puso en contacto con Sandra, como en aquellos tiempos no estaba de moda el celular, ella se apersonó para conocerla en una presentación que realizaron en San Miguelito.

‘Ese día no puede hablar con ella, pero me invitó al siguiente toque, donde me entregó 12 canciones para que me las aprendiera, con el fin de hacerme un ‘casting', y esa prueba me la hizo por teléfono', expresó Coronado.

Añadió que más adelante la ‘Gallina fina' la citó a los Bohíos Alegres, ubicado en la Transístmica. Esa noche el conjunto estaba teniendo un inconveniente, su corista oficial no llegaba, sin embargo el ‘show' debería de arrancar.

‘Sandra habló conmigo que si podía hacer los coros, me pusieron los micrófonos y comenzamos. Al final del evento me dijo que, desde ese día en adelante sería su corista', sostuvo.

Según la cantante, durante esta trayectoria se han registrados altas y bajas, pero espera que las aguas bajen para dialogar y seguir como la familia que han sido.

A su paso por el mundo artístico está agradecida por la puerta que le abrió, ya que ha alcanzado metas que nunca imaginó.

Sin cirugías

Los tiempos han evolucionado y, a pesar del auge que ha tomado las cirugías estéticas, Susana asegura que no se ha sometido a algunos de estos procesos.

‘Si tuviera plata no dudaría en arreglarme algunas ‘cositas', pero con alguien idóneo', dijo.

Otro de los motivos que hacen detenerse es que la anestesia no le hace efecto, lo que le resulta sumamente peligroso para someterse a estas operaciones.