Comic Con Panamá está teniendo éxito

domingo 25 de agosto de 2019 - 12:01 a.m.

La actividad termina hoy

Ayer fue el segundo día de Comic Con Panamá 2019, y fue un lleno completo desde que se abrieron las puertas del Centro de Convenciones Atlapa.

Los fanáticos abarrotaron el lugar para ver de cerca a su estrella favorita, pues hubo un conversatorio en el escenario y pudieron compartir un rato ameno con los espectadores.

Disfraces, libros, juegos de mesa, área de juegos, accesorios, también han llamado poderosamente la atención de un público que ama divertirse en la fiesta de la cultura pop.

Isaac Hempstead, conocido por su papel de ‘Bran Stark' o ‘Bran The Broken' en la serie original de HBO Game Of Thrones, Charlie Hearton, popular por su papel de ‘Jonathan Byers' (Hermano mayor de Will) en la serie original de NETFLIX, Stranger Things, son algunos de los artistas invitados. Panamá también tiene participación, con el director de cine Abner Benaim y el luchador Kárcamo.

Comic Con es una experiencia única de cultura pop que nació hace más de 50 años en EE.UU. con lo último en novedades del mundo de la televisión, cine, videojuegos y comics.