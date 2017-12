Comentario de Elisa Pellot sobre la comida recalentada desata los memes

miércoles 27 de diciembre de 2017 - 1:54 p.m.

La actriz y locutora ofreció sus disculpa, y pidió que bajaran el tono de las ataques

Después del incidente que se desató ayer, previo a que la locutora Elisa Pellot pidiera disculpas por llamar 'sobras' a la comida recalentada, se desataron los memes en redes sociales.

Recordarán que ayer la actriz de la serie 'Los Brownies' grabó un video en su Instagram en el que decía que mientras otros comían las 'sobras' del día anterior, su familia hacía un menú completamente nuevo. Fue precisamente esa palabra ('sobras') la que generó molestias entre los cibernautas.

"El resto de las familias panameñas y latinas están comiendo las sobras del día anterior, aquí en la familia Paz estamos haciendo un menú completamente nuevo. Y mientras la gente come sobras, nosotros comemos comida, fresca, nueva. Todavía estoy llena de ayer, no sé cómo me voy a comer eso ahora”, manifestó Elisa, quien es nieta del trompetista Vitín Paz, en dicho video.

Los mensajes en contra fueron tantos que Elisa reapareció pidiendo disculpas y buscando bajar el nivel de los ataques en su contra: "Les dejo un mensaje para reflexionar: cyberbullying es acoso. Esconderse tras una linda pantalla, no lo hace menos hiriente; las palabras tienen poder. El dicho dice que los palos y las piedras pueden romper mis huesos pero las palabras nunca lograrán herirme, es falso; las palabras hieren. Les deseo a todos paz y buenas vibras para este 2018", manifestó la Miss Bikini 2013 aceptando que tuvo un mal uso de las palabras y no que fue su intención.

No obstante, luego del incidente surgieron los memes, algunos haciendo referencia puntual sobre el alboroto originado y otros manifestando su sentir frente al recalentado navideño.

Alguno cansados de comer lo mismo desde hace días y otros dando el pecho por la comida recalentada: "¿Hay algo más rico que la comida recalentada después de Navidad y Año Nuevo?", escribieron.

Para ver todos los memes, pasa las fotos detrás de la imagen principal de esta nota.