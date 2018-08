¡Cojan paz! Joseline Pinto dice que no va rumbo a ser fisiculturista

viernes 10 de agosto de 2018 - 11:26 a.m.

La ex integrante de Esto es Guerra entrena, pero no se priva de nada. Dice que estar lejos de llegar a estar con enormes músculos marcados

La presentadora de Hecho en Panamá, Joseline Pinto, siempre se ha caracterizado por preocuparse por su físico y ahora está más metida en este asunto, pero aclara que no tiene en planes irse a los extremos.

Las declaraciones de Joseline se dan luego de haberse compartido un video, junto a su entrenador, mostrando cómo van sus músculos.

No obstante, la ex integrante de Esto es Guerra contó a El Siglo que no desea ser fisiculturista, como muchas personas opinaron, no está ni el 35 por cierto de lo que debería ser un deportista de tal talla.

Agregó que si tiene un cuerpo bien marcado y es por la capacidad de su cuerpo y que no se inyecta nada ni toma suplemento para aumentar su masa muscular, como especularon algunos, pues si así lo hiciera muriera porque sufre de los riñones.

"Están equivocados, tener musculito no es fisiculturismo. Ellos están en dieta siempre, yo como porquería siempre. Sinceramente eso es lo que da mi cuerpo de una vez se me marcan los músculos. Me gustaría tener más músculos", explicó a este medio.

Seguidamente indicó que están en un plan de alimentación sana, pero no es dieta estricta, y como ya nos había contado con anterioridad, sigue con sus fajas que le ponen la cinturita de avispa.

Ella entrena cinco días a las semanas y los días que hace piernas le dedica dos horas y media a su sesión y el resto del cuerpo hora y media. Lo que menos le gusta hacer son brazos.

Manifestó que como las chicas lucen siempre sus piernas, por eso le gusta dedicarle más tiempo a este entrenamiento de sus extremidades inferiores, cosa que pasa al revés con los hombres, quienes muestran más los hombros. Así que ya sabe, si quiere tener una figura como la de Joseline, póngase a mover ese cuerpecito.

El tiempo Joseline lo divide entre compromisos, entrenamiento y el negocio que comparte con su novio Kevin Fernández. quienes se alternan entre días para supervisar su restaurante 'El Compi'.