Ciudadanía pasivo-agresiva

miércoles 3 de abril de 2019 - 12:00 a.m.

¿En serio les dejamos gobernar en paz esos 5 años (una infancia entera) sin alzar la voz hasta el siguiente Mayo?

Aferrados al modelito griego de la democracia, nos matamos por defender al grupito de elegidos para decidir los aspectos más importantes de nuestra vida, creyendo tal vez que un voto no nos va a cambiar el sabor del pan. Sin embargo, cuando nos percatamos de que si, que los gobernantes pueden - en efecto - impulsar políticas agrícolas y alimentarias que - no sólo le cambian el sabor al pan, sino que - lo reducen en tamaño y peso, la única respuesta que conocemos es el voto de castigo.

¿En serio les dejamos gobernar en paz esos 5 años (una infancia entera) sin alzar la voz hasta el siguiente Mayo? Eso en psicología se conoce como el Trastorno Pasivo-Agresivo, que incluye conductas como negarse a dialogar, ignorar y, la más importante: vengarse. “Espérate a Mayo”, dicen sin detenerse a pensar que la democracia puede ser más que una golondrina anunciando el verano. No hablo de redes sociales y sus dinámicas elitistas, sino de la comunidad, de los gremios, de la asociación ciudadana que discute y eleva sus inquietudes en la vía pública, a la gente que suma conocedores para comprender las afectaciones que necesitan ser resueltas antes de convertirse en tema de campaña.

El voto no es un as bajo la manga para coaccionar a los partidos políticos. Eso es como si en una discusión familiar, se plantea el divorcio como método para conseguir lo que se desea. Ese voto que viene de la emotividad de las informaciones fabricadas pertenece a otro juego, ese en el que vence lo macabro. Candidaturas cuyos nombres sólo salen a relucir el año antes de las elecciones, que no han estado participando activamente, más allá de las cámaras de televisión y el youtube, no están calificadas para escuchar a las personas, porque no las ven, les son invisibles, las perciben como una masa. Pero la ciudadanía que no se aglutina, que no participa en diálogos y que ignora las dolencias crónicas del país, tampoco ve con claridad las candidaturas, porque no les conoce, no se relaciona, ni sabe cómo piensan en verdad. Sanemos, participando ciudadanamente antes y después del voto.