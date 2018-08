Cierran el canal de Youtube a Windy Girk por incumplir políticas

viernes 3 de agosto de 2018 - 11:04 a.m.

La Youtuber panameña con más seguidores en el canal de videos es famosa por sus video provocativos, más que por su destreza con los videojuegos

Hace pocas semanas Windy Girk estuvo realizando una gira de medio en la que presumió ser la primera panameña en llegar a 1 millón de seguidores en Instagram, cifra inferior a los más de 2 millones de subscriptores que poseía en Youtube. Sí, poseía porque este viernes 3 de agosto se conoció que el sitio de videos le canceló su canal por incumplir con las políticas de la comunidad..

Lo último que publicó la youtuber lo compartió en sus historias en Instagram, en la que invitaba a ver su video Hentai. Se desconoce si a esto se debió el cierre de la cuenta.

Windy es reconocida por mostrar sus cosplay (disfraces) y su lado sensual que más que sus ténicas especiales en los videojuegos. Además de presentar sus videos con imágenes engañosas incitando al morbo.

Windy también es muy famosa internacionalmente, y cuenta con una larga lista de haters quienes se hicieron eco e la noticia; para algunos de ellos esto puede deberse a que la chica infringió alguna norma de la comunidad de Youtube. También alegan que puede ser a causa de reportes de personas, inconformes con su contenido.

Windy no se quedó quieta con esta noticia, indicó que no se trató del cierre definitivo, sino de una suspensión, en la siguiente publicación de Twitter: "Amanezco con la noticia de que suspendieron mi canal por motivos absurdos. Ni siquiera tenía strikes (llamados de atención) antes de esto. No se preocupen, estoy trabajando con mi network para recuperarlo. Deseénme suerte, amores".

La panameña tiene toda la fe en recuperar su cuenta, pero por el momento le toca esperar. Windy está sin canal de Youtube.