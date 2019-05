Christian Meier dice que es hora de dejar de engrandecer a los criminales

viernes 24 de mayo de 2019 - 7:45 p.m.

"Los narcotraficantes, a los que tanta publicidad se les ha dado en el cine y en la televisión, no tienen que ser admirados por nadie".

El actor peruano Christian Meier, quien se enfrenta al reto de encarnar al general colombiano Óscar Naranjo, considerado en 2010 como el mejor policía del mundo, dijo a Efe que "ya es hora" de dejar de engrandecer a los criminales en las teleseries para empezar a mostrar a los "verdaderos héroes".



Meier, ganador en 2009 del Premio People en Español como mejor actor por su interpretación en "Doña Bárbara", aseguró que, "por fortuna", en la serie "El General Naranjo", que se estrena hoy el canal FOX Premium, "se presentan a los delincuentes como lo son: asesinos despiadados, gente sin escrúpulos y sin moral".



A pesar del éxito en audiencia que han tenido otros seriados en donde los protagonistas son narcotraficantes, como el capo del cartel de Medellín, Pablo Escobar, responsable de controlar en la década de los años 80 más de la mitad de la producción mundial de cocaína y de asesinar a unas 4.000 personas en Colombia, la apuesta del actor es diferente.



"Los narcotraficantes, a los que tanta publicidad se les ha dado en el cine y en la televisión, no tienen que ser admirados por nadie porque están al margen de la ley y no deben convertirse en un modelo a seguir", confesó Meier.



Por ello, cuando en 2017 fue contactado por los productores para interpretar al general Óscar Naranjo, quien dirigió la Policía Nacional de Colombia entre 2007 y 2012, no dudó en aceptar.



La tarea de encarnar al mejor policía del mundo comenzó con la lectura del libro "El general de las mil batallas", escrito por el periodista colombiano Julio Sánchez Cristo.



Luego, la Policía suministró archivos de los más importantes operativos en los que participó Naranjo, quien a lo largo de sus 36 años de carrera no dio tregua a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), primero bajo el Ejecutivo de Álvaro Uribe (2002-2010) y luego junto al presidente Juan Manuel Santos (2010-2018).



También, Meier entrenó en la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander de Bogotá, donde fue capacitado en operaciones de rescate, ataque, defensa, protección y seguridad y polígono.



Precisamente, el pasado 17 de enero ese sitio fue escenario de un nuevo hecho de violencia en Colombia.



Ese día, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) hizo estallar un carro bomba contra la Escuela causando la muerte de 22 personas y dejando heridas a otras 66.



"Ese atentado me impactó muchísimo porque a diario vi a los jóvenes policías que se capacitan para servirle a los colombianos. Entendí el dolor del conflicto y las difíciles situaciones a las que se enfrentan", comentó.



Por ello, agregó, "es bueno resaltar que en el General Naranjo se presenta al policía que se jugó la vida para combatir a los delincuentes".



Basada en hechos reales, en la serie se verán hitos en la historia de la lucha de las autoridades colombianas contra las bandas delincuenciales como la "Operación Tranquilandia", en la que el 7 de marzo de 1984 la Policía allanó un complejo controlado por el Cartel de Medellín que era utilizado para el procesamiento y tráfico ilícito de drogas.



El sitio, en el que se destruyeron 1,8 toneladas de cocaína valuadas en 1.200 millones de dólares, contaba con 19 laboratorios para el procesamiento del alcaloide y ochos pistas de aterrizaje.



Asimismo, habrán escenas sobre el asesinato del exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla en 1984 y la toma del Palacio de Justicia en 1985 por parte de un comando del grupo guerrillero M-19, en donde 94 personas murieron y 11 permanecen desaparecidas.



La muerte de Pablo Escobar el 2 de diciembre de 1993, la bomba en un avión de Avianca que mató a 110 personas, la desmovilización de los paramilitares y el atentado contra la sede de la policía secreta colombiana en 1989 en el que perdieron la vida 63 colombianos, son otros de los acontecimientos que se recordarán en la serie



Como extranjero, aseguró, "revivir frente a las pantallas todas esas historias y testimonios ha significado una fuerte carga emotiva que, sin lugar a dudas, me marcó".



Por eso mismo, la expectativa de Christian Meier es que al final los espectadores "valoren" al policía que fue Óscar Naranjo porque "no se dejó doblegar por la mafia a pesar de haber sido perseguido porque entendió que por el bien del país y de él mismo como persona debía seguir adelante porque creía que hacía lo correcto".