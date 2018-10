Por chistecito, le caen en banda a Castalia Pascual

lunes 15 de octubre de 2018 - 11:44 a.m.

Algunos se sintieron por el comentario de la periodista

¡Oye! La gente en redes sociales anda más sensible que piel de alérgico. Esto se lo contamos con todas las pruebas, pues es común ver como inician y terminan batallas campales por expresiones que utilizan algunos de los cibernautas, y en este caso quien pagó los platos rotos fue la periodista Castalia Pascual, tras intentó hacer una broma a sus seguidores, pero a todos no les gustó el relajito.

La presentadora del noticiero matutino de TVN, apareció en un video haciéndose pasar por vidente, y publicó como pie de foto: "La bruja que llevo dentro. Preparándome...cualquier consulta me avisan";al momento te tener la atención del espectador dijo: "Veo, veo, veo, veo a varios pendejos mirando este video", luego soltó su característica carcajada.

Esta bromita pícara le cayó como una gota amarga a varios de los seguidores de la coclesana.

"Qué pena que piense así de los seguidores suyos que le tienen cariño como periodista, piense yo por lo menos tengo 60 años y con mucho respeto, no me gusto la forma de dirigirse", comentarios como estos se pudieron leer, pero no fueron la mayoría. Pues gran cantidad de personas le pareció graciosa la trampa.

Frente a lo suscitado, a Pascual no le quedó de otra que dejar los puntos bien claritos a los que la siguen y volvió a publicar: "Esta soy yo. Sin filtros y sin apariencias. Y el que está detrás, mi Gabo, mi razón de ser. El ser una figura de televisión no me hace ni más ni menos que nadie. Soy igual que todo el mundo con virtudes y muchos defectos. Simplemente la vida me llevó a ejercer una profesión que te expone más que cualquier otra. He aprendido de los golpes y de fracasos que me ha hecho fuerte. Soy quien soy. Así soy feliz y jamás pretenderé ser alguien que no soy por satisfacer a unos cuantos. En esta cuenta muestro a la Castalia mujer, divorciada, ser humano, con un hijo por formar. Apasionada, amante de las cosas sencillas de la vida. A los que me aceptan con mis virtudes y defectos gracias por sorportarme y a los que nos les gusta. Pues no me sigan, ¡carajo ! Déjenme ser y sean felices." Sencillita la solución, ¿verdad?