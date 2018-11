Celebramos el Día del Periodista

martes 13 de noviembre de 2018 - 12:13 a.m.

En conmemoración a esta fecha, en El Siglo decidimos contarles las anécdotas más recordadas

Conmemorativo. El 13 de noviembre de cada año se celebra en Panamá el Día del Periodista, en honor a Gaspar Hernández, quien falleció en 1918 mientras redactaba un editorial en defensa de los Símbolos Patrios y el idioma español. Fue jefe de redacción del diario hermano La Estrella de Panamá.

Judit Peña (Nacionales)

Hace más de seis años en una de mis primeras coberturas en el diario El Siglo me tocó cubrir el sepelio de un adolescente, que fue abatido a tiros en El Chorrillo, justo en esa cobertura conocí al hombre que hoy es mi esposo y padre de mi hijo.

Pablo Castillo (Crónica Roja)

Una vez cubría la Cumbre del Sica, un día antes el director me encargó una completa entrevista con un ministro de Seguridad de Costa Rica. Resulta que cuando llegué a la planta, no había grabado nada, en vez de tocar el botón de Recorder puse el de pausa.

Millie Ramos (Farándula)

La muerte de dos integrantes de The 5 Love marcó mi vida, pues fui una de las primeras personas que les abrió las puertas en los medios.

Katheryn Quintero (Digital)

Durante coberturas en Economía, confirmé que hay muchos panameños y residentes que no se dejan vencer por falta de trabajo y fundan sus propios negocios sin importar su tamaño o los obstáculos con los que se vayan a encontrar. Quizás, de esa ambición hace falta empaparnos el resto.

María Echeverría (Digital)

En mi práctica como materia, mi editor me dijo que el periodismo no era lo mío, en mayo del 2019 cumplo cinco años ejerciendo periodismo escrito, digital y audiovisual. Los sueños se cumplen con esfuerzo.

Erica Trujillo (Crónica Roja)

En más de una ocasión me ha tocado como periodista de crónica roja, tener que enterarme en la sala de redacción de que algún amigo o familiar murió a causa de un accidente o por un hecho violento. Desde la primera vez que me pasó eso, pido al finalizar mi día por todas las personas que fallecen y de las cuales me toca escribir, pues en cualquier momento puedo ser yo quien pierda a alguien a quien ama.