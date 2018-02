Carro alegórico de Calle Abajo de La Villa paseó sin su reina

martes 13 de febrero de 2018 - 12:00 a.m.

La reina Sofía González de Calle Abajo, no estuvo en la primera vuelta, sin embargo lucio su vestimenta en la segunda ronda

Confuso. El carro alegóricos de Calle Abajo de La Villa hizo su primera vuelta por el parque sin reina, la noche del domingo.

La Policía Nacional se hizo respetar y advirtió a la organización de Calle Abajo que si no estaban en el recorrido a las 11:00 de la noche, no saldría y no les quedo de otra que mandar los grillos sin reina, ni damas. Después de la primera vuelta la reina de Calle Abajo, Sofia González subió al carro.

Simpatizantes de la tuna dijeron que la reina se encontraba enferma y por eso no acudió a tiempo, sin embargo no fue motivo para que se luciera.Pero quien si estuvo a tiempo y dando muestra de donaire fue la reina de Calle Arriba, Nidielys Iturralde.Calle Arriba, además iba acompañada de un tamborito que del agrado de los presentes.