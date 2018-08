Carlos Vives y Claudia Elena Vásquez renovaron sus votos de casados

lunes 20 de agosto de 2018 - 9:35 a.m.

El cantante y la modelo se conocieron en la filamación del video 'Déjame entrar'. Durante la ceremonia pidieron que evitaran usar sus celulares y tomar fotografìas

El cantante Carlos Vives y la modelo y reina de belleza Claudia Elena Vásquez se casaron en secreto en el 2008 y ese mismo año, se convirtieron en padres de una niña, Elena, un nombre que recibió en honor de la abuela del cantante, y dos años más tarde tuvieron a su segundo hijo, Pedro.

Diez años después de haber pronunciado su primer 'sí, quiero' la pareja ha vuelto a jurarse amor eterno con sus hijos como testigos. Elena Vives y Pedro Vives actuaron como pajes en la boda de sus célebres papás. El cantante declaró su amor a su esposa en las redes sociales y la respuesta no se hizo esperar. Claudia Elena publicó esta romántica declaración de amor: ”Tú eres el perfecto para mí. Tus sueños, son mis sueños y estoy feliz de contar con tu amor @carlosvives!”.

"Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado y ser el bendecido con tu amor @claudiaelenaoficial . Esto apenas comienza, te amo!”, dice Carlos Vives a su esposa, Claudia Elena Vásquez, con motivo de la renovación de sus votos matrimoniales después de diez años casados.

La pareja se casó la tarde del pasado sábado 18 de agosto en la capilla del antiguo Hospital San Juan de Dios, en la bella localidad colombiana de Santa Marta, ciudad natal del cantante, en compañía de sus familiares y amigos.

La novia lució un vestido de tirantes y cuello en V, con transparencias y bordados, mientras que él un esmoquin y sus hijos, que lucieron trajes con dibujos hechos por ellos.

A continuación, la pareja organizó una celebración privada en la Marina Internacional de Santa Marta a la que asistieron familiares y amigos, entre ellos, muchas estrellas como Franklin Ramos, Goyo de Chocquibtown, Adriana Lucía, Andrés Cepeda y Fonseca.

Como antesala al festejo del matrimonio, los protagonistas celebraron una fiesta temática inspirada en los años 50 en el emblemático colegio Liceo Celedón de Santa Marta. Claudia lució un vestido corto con pedrería gris y flecos en la falda, combinado con unas vistosas sandalias con plumas. Por su parte, Carlos eligió un outfit blanco, con un elegante sombrero típico y mocasines marrones.

En un momento de esta fiesta, el artista no no dudó en sumarse al conjunto musical y, desde el balcón acompañado de la madre de sus hijos, no dudó en entonar varias canciones para todos sus invitados y selló su actuación con un beso a su esposa como broche de oro a sus diez años de feliz matrimonio.

Carlos Vives y Claudia Elena Vásquez se conocieron durante el rodaje del video 'Déjame entrar'. Desde ahí empezaron a salir juntos. Sin embargo, el cantante estaba casado con Herlina Gómez.