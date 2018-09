Cardi B y Nicki Minaj protagonizan trifulca en evento de Fashion Week New York

sábado 8 de septiembre de 2018 - 9:55 a.m.

La rapera de ascendencia latina fue vista salir del show con un chichón en la frente

Las raperas Nicki Minaj y Cardi B, dos de las mayores estrellas de la industria musical hoy en día, llegaron a la manos instantes después de la clausura de la alfombra roja y durante la actuación de Christina Aguilera.

Ambas acudieron a una fiesta organizada por la revista Harper’s Bazaar con motivo de la semana de la moda de Nueva York, misma que quedó empañada por la trifulca.

Según varios usuarios de redes sociales, quienes captaron y replicaron la pelea, Cardi B, quien salió herida de la fiesta, lanzó un zapato a Nicki Minaj.

Cardi B habló al respecto y explicó que la pelea surgió por los comentarios de Nicki Minaj sobre su hija y recordó que Minaj ha hablado mal sobre su trabajo con otros artistas hasta el punto de invitarlos a rechazar colaboraciones con ella.

Según se puede observar en varios vídeos grabados por testigos de lo sucedido y publicados en redes sociales, la seguridad del evento y los séquitos de respectivas artistas tuvieron que separarlas para que la afrenta no se convirtiera en una auténtica batalla campal. No lo consiguieron del todo.

No obstante, según algunos presentes la rapera Rah Ali, amiga de Minaj, fue quien reemplazó a la cantante de 'Anaconda' y salió en su defensa.

Cardi B, además de varios improperios, le lanzó uno de sus zapatos (de considerable tamaño) a Nicki Minaj y al “ser invitada” a marcharse de la fiesta dejó a la vista de todos varias rasgaduras en su vestido de Dolce & Gabbana y un prominente golpe en su ceja izquierda.

La revista Variety sostiene que el autor del mismo fue un miembro de seguridad del equipo de Minaj. Aunque todavía no se ha producido ninguna denuncia, el Departamento de Policía de Nueva York está estudiando unos hechos ya virales y que han convertido a sus protagonistas en Trending Topic en Twitter.

La web TMZ ha sido la primera en publicar información sobre el altercado entre dos artistas cuya enemistad se remonta varios meses atrás. Según afirman, el entorno cercano a Cardi B sostiene que esta se acercó a Minaj, no con la intención de empezar una pelea, sino para hablar sobre “todas las mentiras que Nicki estaba esparciendo sobre ella”.

La rapera, conocida por canciones como Bodak Yellow o su colaboración con Bruno Mars en el tema Finesse, se sirvió de su cuenta en la red social Instagram para contextualizar el desagradable enfrentamiento y asegurar que no iba a permitir que se mienta sobre ella.

Mientras, al salir, Nicki posó frente a las cámaras y mostró una y otra vez sus zapatos, como si se tratara de una intriga en contra de su colega, quien salió descalza del lugar.

“¡Has amenazado a otros artistas de la industria diciéndoles que si trabajan conmigo dejarías de trabajar con ellos! Te he dejado decir mucha mierda sobre mí (…) Pero si mencionas a mi hija, si decides dar ‘Me Gusta’ a comentarios sobre mi labor de madre o hacer comentarios sobre mis capacidades para cuidarla, ahí es cuando todo se va a joder. He trabajado muy duro y he llegado demasiado lejos como para dejar que nadie joda con mi éxito. Zorras que hablan de todo eso en sus raps pero en la vida real son unas cobardes”. A esta hora, Minaj no se ha pronunciado al respecto.

¿Quién es Rah Ali?

Rashidah Ali, más conocida por su nombre artístico Rah, es una personalidad del programa de televisión estadounidense, entreprenuer, oficial de seguridad armada y diseñadora de calzado. Ella nació el 27 de enero de 1984 en la ciudad de Nueva York.

En la actualidad, Rah fue contratada por Nicki Minaj como miembro de tiempo completo del equipo de seguridad.