Cardi B cumple su sueño de infancia de comprarle una casa a su madre

martes 20 de noviembre de 2018 - 12:34 p.m.

Dijo que a pesar de haber ahorrado $600 mil no le alcanzaban, por eso trabajó fuerte hasta que pudo hacerlo

La cantante Cardi B, de 26 años, le compró a su madre una casa esta semana, según reveló en las redes sociales. En dos nuevos videos de Instagram, llevó a sus fans a un recorrido por la nueva vivienda, y expresó su orgullo por la compra con toque sentimental.

"El día más feliz de mi vida", dijo Cardi mientras examinaba la cocina, que está amueblada con gabinetes blancos. "El año pasado, tenía tanta sed de comprarle un hogar a mi mamá, y solo podía pagar una casa que costaba $600,000, y ya sabes, vivimos en Nueva York".

Se asomó a una habitación lateral y mostró el vestíbulo, completo con una escalera que tiene una elaborada barandilla. "Esperé, esperé, esperé, esperé hasta que pudiera pagar una casa de ensueño", explicó.

Notó que su hija de 4 meses, Kulture Kiari, a quien recibió en julio con su esposo Offset, hace que la casa valga la pena: "Me emociona". ... Estoy feliz de que cuando mi hija visite la casa de su abuela, ella vendrá aquí ".

¿Otro punto culminante? Una rica sala roja que parece ser el inicio de un cine en casa. "La parte favorita de todo, es esto", compartió. "No puedo esperar hasta que toda mi familia venga aquí, Acción de Gracias, todo. Tan feliz."

En su siguiente video, Cardi filmó el piso superior, incluidos sus pisos de madera y sus largas cortinas. "Así que este es el piso de arriba. Tan feliz ", dijo ella con entusiasmo.

"¡Quédate abajo hasta que subas!", Subtituló sus videos, que se ganaron "me gusta" de John Legend y Kylie Jenner. "Siempre ha sido un sueño comprarle a mi madre una casa".

"El año pasado tenía tanta sed de comprarle una casa a mi mamá, pero las que me interesaban no estaban en mi rango de precios", explicó Cardi nuevamente. "Trabajé y trabajé y ahora estoy aquí"

“¡Gracias a todos los que me apoyaron para hacer realidad los sueños de mi infancia! ¡¡Compre una casa para mi mamá! ”, Concluyó la madre de uno. "No me pregunten por mis padres, tengo facturas de niñas grandes".

"Mi madre intentó impedirme todo eso, pero aún así lo hice ", dijo Cardi sobre sus pasatiempos adolescentes. “Me uní a una pandilla. Si me hubiera dejado salir tan a menudo como quisiera, probablemente estaría muerta o me cortaría la cara. O habría sido una madre adolescente ".

En una entrevista para la revista PEOPLE en Español en un artículo de portada, reconoció que su madre asume las tareas de cuidado de Kulture, hasta cierto punto.

"[Cuando Kulture está] con mi abuela o con mi madre, lo equilibro porque todos se cansan", dijo Cardi. "No me gusta irme a dormir y dejarlos con la responsabilidad de mi bebé porque sé que están tan cansados ​​como yo. De la misma manera que quiero dormir, ellos quieren dormir ".