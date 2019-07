La cantante Halle Bailey será Ariel en la nueva "The Little Mermaid"

viernes 5 de julio de 2019 - 6:31 p.m.

"Un sueño hecho realidad", señaló Bailey.

La joven cantante Halle Bailey, que junto a su hermana Chloe compone el dúo musical Chloe x Halle, interpretará a la sirena Ariel en la nueva versión de "The Little Mermaid" que prepara Disney con actores reales, informó este miércoles el estudio en un comunicado.



"Después de una amplia búsqueda, fue completamente claro que Halle posee la rara combinación de espíritu, corazón, juventud, inocencia y sustancia, además de una voz gloriosa, que son cualidades intrínsecas y necesarias para interpretar este rol icónico", dijo el director del filme Rob Marshall, que trabajó recientemente con Disney en "Mary Poppins Returns" (2018).



"Un sueño hecho realidad", señaló Bailey en la cuenta de Twitter del grupo Chloe x Halle, donde publicó también una imagen de la Ariel original retocada ya con la apariencia de la actriz.



El fichaje de Bailey, que debutará en el cine con este papel, llega pocos días después de que medios estadounidenses aseguraran que Melissa McCarthy negocia incorporarse a este "remake" para interpretar a la villana Úrsula.



Jacob Tremblay y Awkwafina también están en conversaciones para unirse a este proyecto que reimaginará el clásico de animación de 1989, aunque Disney no ha confirmado oficialmente ninguno de estos fichajes más allá del de Bailey.



Con actores reales en esta ocasión, la nueva "The Little Mermaid" recuperará algunas canciones de la inolvidable banda sonora original y también incluirá temas nuevos firmados por Alan Menken y Lin-Manuel Miranda.



Menken se llevó dos Óscar por la película de 1989: los de mejor canción por "Under the Sea" y mejor banda sonora.



Por su parte, Miranda, autor del exitoso musical "Hamilton", será además uno de los productores de esta película.



El proyecto para devolver a "The Little Mermaid" a la gran pantalla con un nuevo enfoque encaja dentro de la estrategia de Disney de readaptar o reimaginar sus clásicos animados con nuevas tecnologías digitales o con actores de carne y hueso.



Así, este gigante del cine obtuvo muy buenos resultados de crítica y taquilla con "The Jungle Book" (2016) y "Beauty and The Beast" (2017).



Este año ha estrenado ya "Dumbo", con Tim Burton en la silla de director, y "Aladdin", con Guy Ritchie al mando de las operaciones, mientras que el próximo 24 de julio presentará "The Lion King", con Jon Favreau como realizador.