Candy Pamela y 'El lobo', de Calle 7, liman asperezas

viernes 21 de septiembre de 2018 - 11:58 a.m.

Un mal entendido surgió luego de que ambos se dieran 'likes' en Instagram. según el competidor, no sabía que ella era transexual

Luego del tremendo revulú que se armó entre Candy Pamela y Erick Anderson, mejor conocido como 'El Lobo', en calle 7, ambos hicieron las paces en el programa de competencias.

Pues ambos fueron enfrentados en el programa "donde la competencia es de verdad" e hicieron las paces. Hecho que fue compartido por las redes sociales. Situación que volvió a generar reacciones, pues algunos seguidores de la cuenta de Calle 7 consideran que el tema no debió ser tratado ahí debido a su tipo de audiencia. ¿ustedes qué opinan?

"...Acepto las disculpas de Erick , ofreciendo también una disculpa hacia él por mi actitud ya que tampoco fue la adecuada... Ambos, hacemos las pases y le exhortamos a la población panameña no atacar, empoderarse y dejar vivir, porque necesitamos más amor y menos odio", fue parte del mensaje compartido por Candy Pamela.

Como recordarán, todo surgió cuando comenzaron a circular en redes sociales pruebas de que 'El lobo' y la primera transexual en cambiar su nombre en Panamá se daban 'likes' en Instagram.

Según la misma Candy Pamela declaró en Suelta el Wichi, fue ella quien primero dio 'like', seguidamente 'El Lobo' hizo lo propio.

El problema comenzó cuando 'El lobo' se dio cuenta que le había dado 'like' a una chica transexual, lo que generó reacciones inmediatas. La dejó de seguir, lo que le molestó a Candy, pues considera que un el comportamiento respondía más que todo a homofobia, porque un 'like' puede significar que a alguien le gusta algo de la foto y no necesariamente la persona que aparece en ella.