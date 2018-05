Canción de Victor Manuelle y Farruko crea polémica en Medellín

viernes 4 de mayo de 2018 - 9:35 a.m.

El alcalde de la ciudad regañó a los cantantes y recordó que el fenómeno del narcoterrorismo dejó más de 20.000 muertes e incontables

Una canción del salsero puertorriqueño Victor Manuelle titulada "Amarte duro" ha creado polémica en Colombia y especialmente en la ciudad de Medellín por ensalzar al narcotraficante Pablo Escobar y la violencia.

La polémica canción salsera, que habla de la relación apasionada entre un hombre y una mujer, incluye frases a ritmo de rap como "esto que yo siento es puro como la coca 'e Medallo y no soy Pablo, pero tú sabe' lo que te hablo".

El alcalde de la ciudad colombiana de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, ha pedido al cantante y a su compatriota Farruko, que participa en el tema, que se disculpen por el lenguaje usado en un tema que mezcla el rap y la salsa.

En una carta abierta publicada en sus perfiles de Twitter y Facebook, Gutiérrez Zuluaga critica el tema y les pide a los intérpretes "como mínimo una disculpa pública" por los "deplorables" mensajes sobre el narcotráfico y la ciudad de Medellín que se incluyen en la canción.

"Ni la ilegalidad, ni el narcotráfico, ni la violencia contra la mujer es un juego. Respeto por Medellín. Como mínimo esperamos de ustedes una disculpa pública", asegura el regidor en su carta.

"Voy a pensar que ustedes no son conscientes del daño que le hacen a Medellín con su canción 'Amarte Duro'.

Voy a partir de esa base porque me parece inconcebible que alguien sea consciente de esto y saque al mercado una letra tan deplorable". "Ninguna ciudad en el mundo -agrega- ha sufrido lo que sufrió Medellín: el fenómeno del narcoterrorismo nos dejó más de 20.000 muertes e incontables víctimas directas e indirectas".

Duro y al hueso

El alcalde subraya que "aún existen niños que sueñan con ser los capos de sus barrios" y "esto pasa por gente que hace series donde (Pablo) Escobar es el protagonista o canciones, como la suya, que lo exaltan".

"Ustedes son exitosos en su industria porque los jóvenes los oyen y los siguen. Y volverse validadores del narcotráfico, de Pablo, de la violencia es un enorme acto de irresponsabilidad", añade.

Victor Manuelle pidió disculpas

Tras la publicación de la carta, Victor Manuelle, uno de los cantantes del tema que ya ha registrado más de cuatro millones de visitas en Youtube, se disculpa al asegurar que "jamás sería capaz de ofender a nadie con intención premeditada y menos a Medellín, ciudad que me ha regalado tanto amor durante toda mi carrera".

La música "permite jugar metafóricamente con cualquier idea aunque no la apoyes. Sería como pensar que cada actor colombiano o de Medellín que ha participado en series de narcotráfico que se graban en Colombia, no ama a su país o que apoya al narcotráfico y hay que vetarlos", se justifica el cantante.

Aún así, "con el respeto y la humildad que me inculcaron, acepto que lo que se dice en la canción no es agradable y aunque no llevara ninguna mala intención, me equivoqué y le pido disculpas a usted y a todos los colombianos que pudieron sentirse ofendidos", precisa el salsero.

Para cerrar la polémica, el alcalde de Medellín acepta, en otro mensaje, las disculpas del músico al que le recuerda que "es importante conocer el sufrimiento de los otros, para dimensionar el daño que pueden causar las palabras".

Y le invita "a Medellín para enseñarte -reitera- nuestro pasado y que puedas contar la otra cara de la historia".

Víctor Manuelle, una de las voces más reconocidas de la salsa, celebra este año sus 25 años de carrera y ha publicado un disco, "25/7", en el que rinde tributo a sus seguidores y en el que se incluye este polémico tema que canta a dúo con el reguetonero Farruko.

