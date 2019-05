Camacho viene con ‘Sufre y resiste'

jueves 2 de mayo de 2019 - 12:02 a.m.

El cantante quiere exportar su música a otros países

Seis años se ha dedicado a la música, pero no ha sido hasta ahora cuando Camacho ha decidido hacer las cosas diferentes y producir su primer disco musical. ¡OMG!

Así como lo lee. El intérprete de ‘Vuela mariposa' explicó a El Siglo que esta nueva producción contará con 10 temas donde aparecerán varios artistas reconocidos del país.

Original Fat, Boza, Tobe Love, Tachi, Yemil, Joako Fábrega y White Star compositor de Farruko, son algunos de los famosos que formarán parte de este disco, que según nos comentó el artista promete mucho.

La mezcla de ritmos, su versatilidad para interpretar, la profundidad de sus composiciones, hacen de este artista una promesa en la música.

Su última producción musical ‘Vuela mariposa', lleva una letra muy profunda en la que contó con el apoyo del cantante ‘Tobe love'. Ambos pusieron su puño y letra y sacaron una canción adelante que relata una historia de la vida real, donde Camacho expresa parte de lo que ha vivido en su relación.

‘Payaso poco hombre para gritar, llegar al nivel de su rostro golpear, marica no tenías necesidad, si no la vistes porque insistes en la infidelidad. Y no es que sea un angelito, aprendí de papá dijo tratela bonito...', dice parte de la canción que estrenó hace una semana.

Cada una de las piezas que formarán parte de este producción musical, fueron trabajadas por el Código Kirkao, quien creyendo en el talento de Camacho, decidió producirle su música y hacer de ella un producto de exportación.

‘Lo diferente tarde en gustar, pero cuando gusta, se queda', explicó el artista.