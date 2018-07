Buscará ser diputado o alcalde

martes 31 de julio de 2018 - 12:01 a.m.

Emilio Regueira se encamina hacia las elecciones 2024

EMPEZÓ

Tranquilos fanáticos, todavía seguirán viendo a Emilio Regueira en los escenarios, a cada rato.

Mientras algunas caras de la farándula panameña no quieren inmiscuirse en la política, el líder de la banda de rock Los Rabanes, está analizando seriamente aspirar a un cargo público, pero en las elecciones de 2024.

Regueira dijo a El Siglo que no lo hará por moda, ni para llamar la atención, sino que cree en los independientes, para trabajar en las necesidades de la comunidad.

‘Tengo un plan político para Chitré, pero esta vuelta está complicada, así que será en la próxima', añadió.

Según el cantante, ya se ha reunido con un grupo de amigos, con quienes ha conversado la manera de trabajar. Ellos todos los fines de semana realizan un recorrido, para ver como ha crecido el pueblo y de qué manera pueden ayudar.

Emilio dice que hay quienes no le gusta, pero que él no descarta la política, ya que el hombre tiene que saber de ese ámbito, sobre todo tiene que aprender a no trabajar en solitario y a su manera, sino consultar y dialogar con el pueblo.

De llegar a postularse, sería para el cargo de diputado o alcalde.

Por el momento las necesidades que ha visto el chitreano, recorriendo su tierra, es la falta de agua potable en diversos sectores, basura y la inseguridad, que aunque no está desbordada, se reportan varios casos, explicó.

‘Quiero trabajar en el arte y la cultura, para que más panameños nos sigan representando en importantes eventos internacionales. Apoyar al micro empresarios, entre muchos otros proyectos que tenemos, estoy haciendo un ejercicio', sostuvo.

Bueno, esto apenas comienza para Emilio Regueira, mientras, mira desde la barrera las diversas postulaciones encaminadas a la elecciones 2019, las cuales considera como un resentimiento en los cuadros políticos.

==332==========

Muchos

COMPROMISOS

Música Emilio viajará el miércoles con el grupo, para cumplir su agenda en Estados Unidos.

Show El 4 de agosto estará en concierto acústico, en el bar-restaurante El Chante, en vía Argentina.