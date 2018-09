Busca ser representante

jueves 20 de septiembre de 2018 - 12:01 a.m.

René ‘El Renegado' está cansado de falsas promesas para los colonenses

EN LA POLÍTICA

‘La misión exitosa urbana: El que no sufre no tiene experiencia y la humildad no se compra', es el lema con que René Donaldson, conocido como René ‘El Renegado', se lanzó como precandidato a representante de Barrio Sur, en la provincia de Colón.

El cantante de regué conversó con El Siglo, y nos contó que una de las situaciones que lo motivaron a aspirar para representar a su gente, es porque ya está cansado de que los gobiernos hagan falsa promesas y no cumplan.

‘Colón ya no es la tacita de oro, pues la ensuciaron y la tiraron al fregadero, vienen hacer promesas que quedan en el olvido, sin embargo, se llena los bolsillos', sostuvo.

Donaldson, pertenece a Cambio Democrático y aseguró que no es el partido el hace a la persona, sino las ganas de trabajar, ya que él no viene a sacarle provecho a lo económico.

‘Quiero ser un modelo y recapacitar de los errores que han cometido los líderes anteriores', añadió el colonense.

Según ‘El Renegado', en Colón han hecho un genocidio de cultura, sin embargo ya es hora de hacer justicia por su pueblo.

El cantante explicó que se encuentra recorriendo el corregimiento, con el fin de poder solucionar los problemas por los que atraviesan. Él espera resultar favorecido el domingo 30 de septiembre, en las primarias del CD, de lo contrario aceptará que Dios no le tenía esta labor entre sus planes.