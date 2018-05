Burla de Maluma sobre sus fanáticas le sale caro

martes 15 de mayo de 2018 - 3:32 p.m.

No es la primera vez que Maluma se encuentra en el ojo del huracán

Cientos de usuarios en las redes sociales han expresado su enojo hacia Maluma luego de que comenzara a circular un video del artista colombiano “burlándose” de sus fans.

En el clip, vemos al intérprete de “Felices los 4” y “Marinero” tocando el vidrio de un auto e implorando por una foto junto a un supuesto famoso. “No hay foto, papi no hay foto. ¡Qué pereza parce esta gente hue*^&!”, se escucha decir a la persona dentro del carro.

“Estás donde estás y tienes todo lo que tienes gracias a ese público del cual tu [amigo] se burla. Gracias a Dios no me gustan tus canciones. ¡Qué falta de respeto! La buena vida y lujos [que] te das son [gracias] al público que solo quiere un abrazo, un autógrafo. Mal agradecido”, escribió un usuario de Instagram ante la divulgación del clip. “Hey Maluma, se te está subiendo la fama a la cabeza. Gracias a nosotros estás donde estás”, apuntó otro.

No es la primera vez que Maluma se encuentra en el ojo del huracán. A mediados de marzo, Alejandro Sanz le exigió respeto y compañerismo por una presunta burla.

“Maluma, hermano, vi tu videíto. No te rías de tu amigo, el chaval de pelo largo, porque no pueda cantar “Mi soledad y yo”. Él lo intenta, pero está un poquito alta de tono para él. Aun así gracias por el homenaje. Me emocionó [verlos] cantando una canción mía, esa de hace 25 años… y ahí está. ¿increíble no? “De corazón te deseo que ojalá dentro de 25 años un compañero exitoso del momento cuelgue un video cantando una canción tuya y te sientas tan agradecido a la vida como yo. Un abrazo y viva el respeto y el compañerismo”, contestó Sanz ante el clip que compartió Maluma en su InstaStories.

