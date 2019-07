Lo bueno, lo malo y lo feo de las redes

martes 16 de julio de 2019 - 12:01 a.m.

‘Teta pa' los manes iniciará grabaciones en octubre.

En el mes de octubre iniciarán las grabaciones de la película ‘Teta pa' los manes', según explicó a El Siglo el productor Joaquín Carrasquilla.

El proyecto ya entró en la etapa de pre-producción, donde ya se eligieron a los protagonistas del filme y a los actores que formarán parte de la película.

Aunque la película está inspirada en el caso de Eennie Waller, la misma que protagonizó aquel video identificado como ‘Teta pa' los manes', cuando se quitó la blusa y dejó ver sus ‘bubis' como protesta, cuando conducía un auto molesta en plena Avenida Balboa, la historia no girará en torno a ese hecho, pues habrán tres personajes que contarán su propia historia.

‘Se trata de una película que expone una crítica social, un análisis de las redes sociales y de personas que se hacen famosos a través de este medio', explica el productor.

Por otro lado, contará una historia de los llamados ‘influencer', unos que aportan y otros que no, pero igual pueden conseguir muchas cosas más fácil que otras personas que sí lo merecen, pero no tienen las mismas oportunidades, solo por no tener gran cantidad de seguidores.

El estreno de la película se tiene previsto para mediados del 2020.