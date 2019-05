A la Bibi le cayeron las autoridades en su local en La Chorrera.

miércoles 29 de mayo de 2019 - 7:12 p.m.

Acción que no le gustó para nada.

La Alcaldía de la Chorrera ha estado realizando inspecciones para mejorar el ordenamiento vial en sus principales calles, por lo que visitaron el 'El dembow del West', local de la actriz y presentadora "La Bibi".

Acción que no le gustó para nada a "La Bibi" y se desahogo colgando unos videos en su cuenta en Instagram. "Muyyy bravaaaaaaa no quise ser grosera anoche pero la verdad no me gustó eso solo mi negocio y por que no a los demás hay mucha gente evadiendo impuestos y a mi es la única que se les aparecen psssss... nooo Gracias Panamá" escribió la presentadora.

Aquí el comunicado de la Alcaldía de la Chorrera publicado en su cuenta de Instagram.

"Con el propósito de mejorar el ordenamiento vial y la movilidad de los peatones en la avenida de Las Américas y las principales calles de nuestro distrito, el Funcionario de Cumplimiento del Departamento de Administración de Justicia y el Interventor Municipal en conjunto con el Departamento de Auditoria Interna y el apoyo de la Policía Nacional, llevan a cabo operativo masivo revisando los permisos reglamentarios de todo vendedor ambulante, para detectar aquellos que no cuentan con los debidos permisos ni los respectivos carnet de salud para el expendio de alimentos. Esta situación pone en riesgo la salud y el bienestar de todos nuestros conciudadanos. #LaChorrera #MovilidadUrbana #OrdenamientoVial."