Belinda ingresa de urgencia en el hospital

lunes 7 de mayo de 2018 - 3:13 p.m.

La cantante canceló su presentación en España

Hace días que los fans de Belinda se preguntaban dónde estaba. La cantante de 28 años no acudió al espectáculo musical Los 40 Primavera Pop en Málaga, en el que tenía previsto actuar junto a Juan Magán, y eso intrigó a sus más fieles seguidores.

La artista ha explicado este lunes los motivos de tan notada ausencia en su Twitter. Al parecer, la artista, conocida por sus temas Bella traición o Luz sin gravedad tuvo que ser ingresada de urgencia en el hospital.

“Les quiero ofrecer mis más sinceras disculpas porque no pude estar hoy en el escenario. Tuve que venir al hospital porque me puse muy mal, me trajeron a urgencias por un problema en el riñón. Muchas gracias a todos por preocuparse, los mantendré informados. Los quiero”, se disculpaba.

Se desconoce su estado de salud actual, aunque todo parece que se estaría recuperando del susto. Magán, su compañero de escenario, no ha tardado en desearle una pronta recuperación y mandarle sus mejores deseos.