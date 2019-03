Batman, el superhéroe que combate el mal desde las sombras, cumple 80 años

La editorial DC Comics ha celebrado por adelantado el aniversario de una de sus mayores estrellas precisamente con una edición especial número 1.000 de "Detective Comics", la publicación que dio nombre a la casa y en cuyo número 27 debutó el "Caballero Oscuro", obra de los dibujantes Bill Finger y Bob Kane.



Desde aquel 30 de marzo del 39, la leyenda de Batman ha trascendido el cómic y ha influido en cada área del entretenimiento moderno hasta convertirse en un "icono valorado en miles de millones de dólares, que sigue reinando como el superhéroe más popular de todos los tiempos", según describe la propia DC.



Cientos de personas se han lanzado a las calles de Gótica -la Nueva York del universo del hombre muerciélago- para comprar el cómic y conocer a sus artífices, como ocurrió con el escritor y dibujante Peter Tomasi, que firmaba ejemplares este miércoles, y se prevé la semana que viene con Frank Miller.



En Midtown Comics, la mayor tienda de la ciudad, el responsable de márketing Henry Varona aseguró a Efe que Batman sigue triunfando entre la gente porque representa "la mejor versión de nosotros mismos", ya que "intenta hacer que lo que le pasó a él sea imposible para que el mundo sea un lugar mejor".



"Pese a su trauma, es un hombre que se pone el peso del mundo en los hombros y se enfrenta a los 'gothamistas' malos, eso es la resiliencia humana, eso es lo que me gusta", explica por su parte un acérrimo fan, Jamaall Knight, de 36 años, que lee a Batman desde finales de los 80 y se emociona al pensar en conocer a Frank Miller.



Las celebraciones del aniversario trascienden la edición de estos cómics, pero DC ha creado una obra de arte promocional en la que vuelve a sus raíces con un retrato del personaje hecho a lápiz por el dibujante español José Luis García López, "querido" veterano de la casa y artífice de numerosas aventuras del hombre murciélago.



El cartel colgará en una serie de eventos por el 80 aniversario que comenzaron por adelantado a mitad de este mes en el festival SXSW de Austin (Texas), donde cientos de personas vieron la señal luminosa de Batman en el cielo y se reunieron para observar cómo lo surcaba una colonia urbana de 1,5 millones de murciélagos.



Batman será recordado a lo largo del año en otros lugares del mundo, entre ellos el aclamado escaparate del sector en EE.UU., la Comic-Con de San Diego (California), aunque en el país destaca también la emisión especial de la trilogía de "The Dark Knight", dirigida por Christopher Nolan, en una selección de cines IMAX.



La maratón para ver de nuevo en el cine estos tres taquillazos comienza este sábado en el hollywoodiense Universal City de Los Ángeles, que agotó sus entradas hace tiempo ante la expectación de que el propio Nolan, presente, relate anécdotas cinta y cinta, lo que promete detalles jugosos para los fans.



A partir de este sábado, habrá paneles especiales en convenciones por todo el mundo, más eventos de "cumpleaños" en los parques de atracciones Six Flags de Norteamérica y los Warner Bros, incluido el de Madrid, y firmas como Lego, Mattel o Funko diseñarán productos de Batman.



Además, este septiembre una exhibición global itinerante llamada "The art of the brick: DC Superheroes" partirá de Sao Paulo, una expriencia interactiva tomará los museos Madame Tussauds de Orlando y Sydney, y el día 21 de ese mes, declarado el Día de Batman, multitud de ciudades iluminarán el cielo con el símbolo del murciélago.



Por su parte, la plataforma de streaming DC Universe, de Warner Bros, la firma matriz de la editorial, ofrece gratuitamente durante 24 horas decenas de películas, series y cómics desde la medianoche, "exactamente 80 años después de que Batman saliera por primera vez de las sombras de Gotham City en "Detective Comics #27".



La campaña del aniversario en internet, que lleva la etiqueta #LongLiveTheBat, lleva en ebullición varios días con miles de mensajes y noticias con curiosidades, desde las mujeres que "robaron el corazón" a Batman hasta sus "gadgets" tecnológicos o decisiones menos heroicas.



"Hoy agradezcamos a Ben Affleck, Michael Keaton, Christian Bale, Val Kilmer y Kevin Conroy por llevar al Murciélago a la vida. ¡Y muchas más gracias a Bob Kane y Bill Finger por crear tal icono hace 80 años!", escribió el usuario de Twitter Worlds_of_DC.