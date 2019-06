"Avengers: Endgame" volverá a los cines con metraje inédito

miércoles 19 de junio de 2019 - 7:10 p.m.

Servirá también de aperitivo para "Spider-Man: Far from Home".

La película de superhéroes "Avengers: Endgame", que es la segunda cinta más taquillera de la historia, regresará a los cines con metraje inédito el próximo fin de semana, informaron este miércoles los medios digitales Screen Rant y Comicbook.com.



El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, confirmó a estos dos portales web que "Avengers: Endgame" volverá a la pantalla grande apenas dos meses después de su estreno oficial, un movimiento con el que tratará de convertirse en el largometraje con mayor recaudación de todos los tiempos.



"Avengers: Endgame" es la segunda película más taquillera de la historia (sin tener en cuenta la inflación) con 2.743 millones de dólares de ingresos en todo el mundo, pero se encuentra muy cerca de superar a "Avatar" (2009), que ostenta todavía el récord con 2.788 millones.



Si quiere intentar dar caza a la cinta de James Cameron, el fin de semana del 28 de junio parece propicio para "Avengers: Endgame", ya que podrá evitar la competencia directa de un gran lanzamiento como "Toy Story 4", que tendrá lugar este viernes.



El reestreno de "Avengers: Endgame" servirá también de aperitivo para "Spider-Man: Far from Home", nuevo largometraje del universo entrelazado de Marvel Studios y que, con Tom Holland como protagonista, llegará a los cines estadounidenses el 2 de julio.



"Avengers: Endgame" logró el récord del mayor estreno de la historia gracias a los 1.224 millones de dólares que consiguió en su lanzamiento (incluye el fin de semana y los días previos de preestrenos o pases adelantados).



Por otro lado, Feige dio algunas pistas respecto a las escenas inéditas que incluirá el relanzamiento de "Avengers: Endgame".



"Después de los créditos, habrá una escena eliminada, un pequeño tributo y algunas sorpresas", dijo el máximo responsable de Marvel Studios al portal Screen Rant.



Feige aclaró, no obstante, que no se tratará de una versión extendida de la cinta.



Bajo la dirección de los hermanos Russo, en "Avengers: Endgame" los superhéroes que siguen con vida tras "Avengers: Infinity War" (2018) tratan de derrotar al malvado y, en apariencia invencible, Thanos (Josh Brolin).



Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Brie Larson, Chris Evans, Chadwick Boseman, Chris Pratt y Zoe Saldaña son algunas de las estrellas de Hollywood que aparecen en su reparto.