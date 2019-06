Atrás quedó lo jondia'o, ahora le mete a lo urbano

miércoles 12 de junio de 2019 - 12:01 a.m.

Lucho Pérez está feliz por la aceptación que ha recibido.

Quién se iba a imaginar Lucho Pérez involucrado en la música urbana, si las veces que lo hemos visto cantar, han sido décimas.

Ciertamente, mientras estuvo en ‘Vive la música' interpretó todo tipo de géneros, al igual que en ‘Tu cara me suena', sin embargo, verlo en la faceta del regué, no estaba en los planes de muchos.

‘Vuelve' ha sido el tema con el que Lucho ha salido a la palestra para demostrar que tiene madera para cantar lo que le pongan. La canción la interpreta junto a Jakhel.

‘Hola cómo estás, dime cómo te ha ido en este tiempo que no estás conmigo, de que tú tomaste la decisión de seguir tu camino', dice parte de la canción que ya se escucha en Estados Unidos, según explicó.

Vuelve que me hace daño saber que ya no estás a mi lado... ha sido un tema revolucionario, pues la mayoría de los seguidores del presentador de Hecho en Panamá, la han relacionado a la ruptura con Margarita Henríquez, y no solo esa canción, sino todo lo que publica.

Tanto así que Lucho decidió aclarar que no todo lo que publica a través de sus redes, tiene que ver con Margarita., pues tiene una vida a parte de esa situación que está atravesando y no necesariamente todo gira en torno a ello. ¡Ay padre!

Por lo pronto, Lucho ha recibido muy buenos comentarios con su nueva faceta como artista y a través de YouTube, la canción ya ha alcanzado más de tres mil vistas. Muchas personalidades de la farándula internacional, le han dejado muy buenos comentarios y eso lo tiene muy feliz.