Aspirante presidencial nombra los desaciertos del gobierno

miércoles 28 de noviembre de 2018 - 8:06 a.m.

Carreira esta confiado que quedará entre los tres candidatos oficiales

"El principal desacierto del actual gobierno, es que les ha quedado grande, hay un plan de gobierno que no se ha cumplido, no están preparados, igualmente no haber hecho los informes financiero de la CSS", dijo Francisco ‘Paco' Carreira Pitti, candidato a presidente de la República por la vía independiente.

