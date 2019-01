Asistentes satisfechos con las presentaciones musicales del Atlas Golden Fest

lunes 7 de enero de 2019 - 10:19 a.m.

Opiniones divididas: Transporte y horas de filas fue la nota mala, según comentarios. Para otras personas esto no les provocó incomodidad

El pasado sábado 5 de enero se celebró la segunda versión del Atlas Golden Fest, festival de verano que reunió a un aproximado de 15 mil personas para disfrutar de una variedad musical de artistas de géneros como reggae, urbano, electrónica, entre otros.

Este evento se desarrolló en el Gamboa Tropical Forest, ubicado en los jardines del Hotel Gamboa. La fiesta inició a las 2:00 de la tarde, y quienes estuvieron la responsabilidad de prender la rumba fueron Akim, BCA, Entre Nos, Sech, Señor Loop, Kafu Banton, Robinho, Eddy Lover y Gian Varela, y Dj’s residentes como: Dj Kenny Van Gómez.

Por la parte internacional: el cantante venezolano Nacho, la cantante colombina Karol G, el rapero jamaiquino Sean Paul, el dúo puertorriqueño Zion y Lennox, el grupo de reggae venezolano Rawayana les tocó la misión de mantener el ambiente.

En el sitio se sentía un ambiente de camaradería y seguridad, el show se desarrolló sin grandes incidentes qué resaltar.

Asistentes: "buen banquete musical, mala logística"

No obstante, surgieron algunas quejas por el tema del transporte y el sistema de recarga de dinero.

Usuarios de las redes sociales reclamaron que pasaron hasta dos horas en una fila para recargar el saldo en sus pulseras por caídas en el sistema, durante este tiempo, se perdieron de varias presentaciones. Y luego, les tocó esperar más en los puestos de comida. Eso, sin contar los tres filtros de entradas, previo llegar al propio evento.

Aunque es normal que las largas filas se den en este tipo de actividades, algunas errores pudieron ser evitables, comentaron.

Comentarios emitidos en la cuenta oficial de Atlas Golden en Instagram:

@zuleydi_hidalgo comentó: "Las presentaciones internacionales buenas, @karolgofcial la mejor, sin duda. La logística @atlasgolden2019 muy mala deben dar opciones antes del evento de recargar. Pérdida de tiempo 2 horas recargando 2 horas para comer...#malalogistica

@olgaav14 comentó: "Mala logística !!!! Tenía buenas expectativas del festival pero esperar para recargar y comer me perdieron todos los artistas del patio".

@bebeto23c, "Yo fui al Paradise en Punta Barco y anoche estuve en en Golden Fest en cuanto a artistas y música mejor el Golden Fest, en cuanto a logística el Paradise".

@iriszamora163 Horas esperando los buses para salir de Gamboa.

@john_rivas28, "me perdí todo el urban flow en esa fila y supuestamente estaba en la fast pass de MasterCard y cuando llegamos no había sistema.

Sin embargo, hay quienes lo vieron todo bien

@felixbeitia, "yo no entiendo que se queja la gente.. Yo llegue a las 2 y media, recargue 40$ y listo viví mi festival feliz".

@soyrealsoygiorgio, "vengo a dejar mis comentarios, respetando lo demás y daré mi opinión. 1. Sres., este año fue el triiple de personas que el año pasado (es obvio, un evento que se alabó el año pasado por su excelente labor, TODO el mundo quería ir éste año). 2. Filas, ¿qué esperabas?, si hay muuucha gente. Además, soy testigo que habían diferentes lugares para recarga y todo el mundo elegía la primera; ellos informaban alto y claro “SRES., VAYAN A OTRAS, que hay 6 más vacías”... nada se movía. 3. Los buses: Por Dios, había una cantidad impresionante de personas, era GRATIS, creo que viajabas bajo tu propio riesgo. Quiero que sepan que me fui a una hora prudente (cantaba Zion y Lenox) y no tengo quejas y estoy feliz... ERA GRATIS. 4. PAGASTE $20!!!!!! Si compraste con descuento o quizás $50... ¿Qué más querías? 0 fila en restaurantes también?? Sorry, pero hasta para eso obvio debe haber demora si tiene la gente que cocinar. Si no te gustó, no vayas la próxima, o la próxima no tomes el bus que es gratis y por último: ¿CUANDO SALES DEL CAUSEWAY, no haces lo mismo o más es una fila en auto???? No veo la diferencia. En fin, Saludos.

