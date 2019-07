Artistas se unen a masiva protesta para exigir salida de Rosselló en P.Rico

La protesta arrancó desde el Capitolio de la capital puertorriqueña y en ella participan personas de todas las edades y profesiones con banderas de Puerto Rico, algunas en blanco y negro, que portan pancartas en las que piden la dimisión de Rosselló.



"Ricky al carajo" y "Ricky vete y llevate la Junta", son algunas de las frases contra el gobernador de la isla.



Desde que se divulgó el contenido del chat en el que Rosselló, junto a varios miembros de su círculo íntimo en el Ejecutivo se mofan e insultan a periodistas, líderes políticos de todos los colores, colectivos sociales y rostros conocidos, se han registrado protestas diarias para pedir la dimisión del gobernador.



Este martes en una conferencia de prensa, Ricardo Rosselló aseguró que con su participación y afirmaciones en un chat privado cometió "actos impropios pero no ilegales" y volvió a reiterar que permanecerá en el puesto.



"Mi responsabilidad (es) que tengamos continuidad y (que los) servicios funcionen y todos los servicios que se puedan otorgar se den", aseveró el gobernador.



Un helicóptero de la policía de la isla sobrevuela la zona y las calles de la capital están fuertemente custodiadas.



El artista puertorriqueño Residente pidió a la policía respeto y que se unan a los manifestantes.



"Rosselló se tiene que ir para el carajo para que no siga la corrupción y el lavado de dinero ha insultado a la gente que trabaja para él y a todo Puerto Rico. Esto no se puede quedar así", agregó.



Por su parte, Benicio del Toro dijo que la situación que vive la isla "me afecta, para mi es muy triste hay que protestar de forma pacifica y hay que explicarle al gobernador lo que siente el pueblo".



Ricky Martin dijo a los asistentes que la marcha era por el "futuro de Puerto Rico, cada vez que nos unimos pasan cosas. Con la isla unida todo se puede".



Bad Bunny dijo también que Rosselló "debe irse al carajo. Solo somos portavoces, pero la marcha es de Puerto Rico. El país es de nosotros" y agregó que "no podemos permitirlo nunca más".



En paralelo al inicio de la protesta, numerosas personas se congregaron en las inmediaciones de La Fortaleza, sede del Ejecutivo, situado en el Viejo San Juan, zona donde este lunes se registraron fuertes altercados en otra manifestación.



Está previsto que la marcha, la quinta que se celebra desde que se iniciaron las protestas, concluya en la Plaza del V Centenario del Viejo San Juan.



Entre este martes y hoy miércoles se han celebrado otras protestas en varias ciudades de Estados Unidos, del que Puerto Rico es un estado libre asociado. También se han registrado otras manifestaciones en Europa.



Además, las autoridades informaron hoy que un segundo crucero no atracará en el puerto de San Juan por razones de seguridad, debido a la celebración de la manifestación.



Se trata del "Harmony of the Seas", al Muelle 3 del Viejo San Juan, y perteneciente a la línea de cruceros Royal Caribbean.



Este martes, el crucero "Empress of the Seas" canceló su atraque programado, por las mismas razones.



En una conferencia de prensa la directora de la Compañía de Turismo, Carla Campos, explicó que el crucero tenía casi 6.000 pasajeros a bordo y que el hecho de que no se bajen los turistas podría reportar unas pérdidas de alrededor de 500.000 dólares.



El pasado 10 de julio, un jurado federal acusó a dos exfuncionarios del Gobierno de Puerto Rico y a un contratista, entre otros, de 32 cargos que incluyen la conspiración para cometer fraude, robo y fraude electrónico de lavado de dinero.