Arranca el Panama Jazz Festival con charlas y concierto

lunes 14 de enero de 2019 - 7:29 a.m.

Es producido por Panama Jazz Productions a beneficio de la Fundación Danilo Pérez

El Panama Jazz Festival (PJF) 2019 arranca hoy con charlas y mañana ofrecerá un concierto en la Ciudad del Saber, organizado por el jazzista panameño Danilo Pérez, quien lo enfoca como un "proyecto país", lo que detallará en rueda de prensa.

El PJF, en su edición 16, regresa con 43 conciertos programados y una cartelera artística que incluye la familia Blake con Alex hijo y Russel Blake y su grupo Sons of Panama y la saxofonista canadiense con su grupo de Cuba Jane Bunnett & Maqueque.

Además, intervendrán el trombonista norteamericano Andrew Hayward, la trombonista sueca Gunhild Carlin, el guitarrista israelí Rotem Shivan, la cantante colombiana Lucía Pulido y su grupo Corazonantes.

También se dará el debut de Danilo Pérez's Global Messengers en un nuevo proyecto de artistas de Irak, Estados Unidos, Palestina, Grecia y Panamá, estrenando una nueva composición musical encargada por la Alcaldía de Panamá para homenajear los 500 años de la ciudad de Panamá, que se cumplen el 15 de agosto próximo.

Los músicos nacionales que destacan en esta edición incluyen la agrupación de Roberto Delgado & Orquesta, Afrodisíaco, Idania Downman & The Emotions, Omar Díaz y su grupo Dedé, Luz Acosta Ensamble, The Blues Dogs, Santos Diablos, Calabar, Jose Luis Medina, Quinteto de Salsa de Rey Cruz, Panama Jazz All Stars, el grupo de folclore Panameño Shuruka y los Ensambles de Fundación Danilo Pérez.

Participarán instituciones educativas como el Berklee Global Jazz Institute, New England Conservatory y New York Jazz Academy, que cada año ofrecen "gran apoyo al Festival y junto con los artistas invitados ofrecerán unos 80 talleres educativos".

Otras agrupaciones que nos acompañan incluyen la agrupación de Costa Rica Orquesta Juventud Esperanza, Orion Lion Chile Ensemble, Carrera Quinta, el guitarrista argentino Claudio Ragazzi, Making Movies, Yuri Namkung y el grupo de profesores del programa Intercambio de Música Clásica, el trombonista sueco PJ Anderson, y otros invitados a los eventos educativos del festival.

El Panamá Jazz Festival es producido por Panama Jazz Productions a beneficio de la Fundación Danilo Pérez, con el apoyo de instituciones públicas y empresas privadas y se celebrará del 14 al 19 de enero, en vísperas de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), que ya reúne a miles de jóvenes en el país.