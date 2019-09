Ariana Grande demanda a Forever 21 por usar imágenes parecidas a las suyas

martes 3 de septiembre de 2019 - 5:01 p.m.

Al menos de 30 imágenes que evocan las de la cantante y la letra de una de sus canciones habrían sido usadas por Forever 21

La estrella de pop estadounidense Ariana Grande demandó a Forever 21 por usar imágenes con una modelo que se asemejan a otras suyas, en medio de una supuesta colaboración entre la artista y la compañía que fue cancelada por no llegar a un acuerdo monetario, informó este martes BuzFeed.



La querella legal, que fue presentada este lunes en una corte de California (EE.UU.), argumenta que un vídeo de Instagram de Forever 21 muestra a una modelo con el peinado y la indumentaria muy similar a la que llevaba la estrella del pop en el vídeo de la canción "Thank U, Next".



El uso de estas imágenes se habría dado después del anuncio de una alianza entre la cantante, que tiene más de 160 millones de seguidores en Instagram, y la cadena minorista de moda Forever 21 entre finales del 2018 y comienzos del 2019.



De acuerdo a BuzFeed, la colaboración para promocionar los productos de la tienda nunca se dio porque la compañía no estaba dispuesta a "pagar el valor justo de mercado de una celebridad de la talla de la Ariana Grande".



El equipo de la cantante asegura que Forever 21 lanzó una "campaña de promoción no autorizada" utilizando las fotos de la artista y que "sugirió falsamente" su participación mediante la contratación de un modelo que se parecía mucho a ella.



Esta no es la primera vez que la empresa, fundada en Los Ángeles, se ve envuelta en una controversia, ya que el año pasado la ONG animalista PETA (Gente por el Tratamiento Ético de los Animales) acusó a la marca de ropa de utilizar lana de ovejas maltratadas.



En 2011, la compañía fue señalada por promocionar una camiseta que emulaba un dibujo del fallecido cantante de Nirvana, Kurt Cobain, que representaba a la banda de punk Flipper.



En un comunicado, un portavoz de Forever 21 señaló que su empresa "no comenta sobre litigios pendientes, como política de la compañía".



"Dicho esto, mientras disputamos las alegaciones, somos enormes seguidores de Ariana Grande y hemos trabajado con su compañía de derechos durante los últimos dos años. Esperamos que encontremos una resolución mutua acordada y podamos continuar trabajando en el futuro", dice la nota.