NO APRUEBA matrimonio

miércoles 18 de julio de 2018 - 12:01 a.m.

Duckinss se defiende y dice que a Abraham le falta responsabilidad

HUMOR

Lejos del humor por el que son reconocidos a través de sus redes sociales, dos integrantes de TR15 ahora tienen una disputa en redes sociales.

Abraham Pino, quien anunció hace unos días su salida del grupo, había dicho que no hablaría sobre el tema, pero en vista de algunas indirectas que recibió por parte de alguno de sus compañeros, decidió romper el silencio.

Según explicó, su salida se debió a que ya los integrantes del grupo, incluso él, habían dejado a un lado el trabajo en equipo y trabajaban muy independientes, además de que ya no se sentía cómodo.

Lo que más le dolió, fue que para su cumpleaños, ninguno de sus compañeros lo felicitó, pero que estaba muy agradecido por todo lo que aprendió dentro del grupo de humor.

Duckinss se defiende

Quien no se quiso quedar callado, luego de que los seguidores de Abraham, le dijeran hipócrita, perra, mal amigo, fue Duckinss el creador de este grupo.

En un vídeo que compartió en su cuenta de Youtube, explicó que a Abraham, no solo lo consideraba su amigo, si no un hijo, pues llegó a él para pedirle apoyo y no se lo negó, de hecho, dijo que hasta habló con los padres de Abraham, para que le permitieran hacer los vídeos, pues según él, como son pastores no querían que lo hiciera.

Dos condiciones fue lo que le pidió al talentoso chico, que le hiciera caso y que ayudara a sus padres, sin embargo, no lo cumplió, sostiene.

De hecho según explica Duckinss, Abraham le había dicho que ya estaba sacando una casa para sus padres y así irse a vivir con ellos, pero de la noche a la mañana cambió de parecer.

‘No puede ser que una persona pobre, a penas coja un centavo abandone a su familia, tu papá, tu mamá, tus hermanos', expresó el humorista.

Por otro lado, dejó claro que quien se salía a cada momento del grupo de Whatsapp, era él y que cada vez que se convocaba a una grabación, no podía.

Sobre el matrimonio de Abraham, Duckinss dijo que no lo aprobaba por la simple y sencilla razón, de que no supo priorizar a sus padres por encima de lo demás.

‘De todas las decisiones importantes que él tomó en su vida, en un 80% yo lo aconsejé, menos en lo del matrimonio', aclaró.

Abraham, respondió a Duckinss que era muy bajo lo que había hecho y con mentiras incluidas.