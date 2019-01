Anuel AA y ​Karol G lanzan "Secreto" con un video íntimo

martes 15 de enero de 2019 - 8:20 a.m.

Los tórtolos abrieron su intimidad al público

Ahora todo tiene sentido. Las pocas pero suficientes fotos que han compartido Anuel AA y Karol G tiene un porqué en el nuevo tema de ambos titulado 'Secreto', cuyo video revela que la relación va más seria de lo que parece.

"Lo de nosotros es un secreto, pero siempre nos vemos. Y to' el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos. Y tú me hiciste enloquecer, Yeh-eh. Y contigo me siento me siento bien, Yeh-eh. Y nadie lo va a saber que tú eres mi mujer. Y contigo no me quieren ver pero nos vamo' a esconder", dice el coro.

Los tórtolos abrieron su intimidad al público y compartieron momentos que nadie ha visto y decisión que pocos cantantes toman pues prefieren mantener su vida en privado. Hasta sale el papá de la colombiana bailando con su yerno.

Besos, celebraciones, paseos, cepillándose los dientes juntos, vuelos, en la cama, el tatuaje que se hicieron, regalos costosos, se pueden ver en el video. ¿Será que quieren gritar su amor a los cuatro vientos o es mero truco de publicidad?

Mira el video y comprueba lo que te contamos: